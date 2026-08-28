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28 августа, 05:22

Политика

Трамп опубликовал свой топ американских президентов

Фото: whitehouse.gov

Президент США Дональд Трамп опубликовал рейтинг лучших, по его мнению, американских президентов за всю историю Штатов. Соответствующий пост он выложил в соцсети Truth Social.

Фото: truthsocial.com/Donald J. Trump

В списке все главы государства разделены на шесть категорий: "Величайшие", "Великие", "Почти великие", "Средние", "Ниже среднего" и "Неудачники". Единственным президентом в первой категории оказался сам Трамп.

В категорию "Великие" вошли Авраам Линкольн, Джордж Вашингтон, Франклин Рузвельт, Вудро Вильсон, Томас Джефферсон и Эндрю Джексон. "Почти великими" Трамп назвал Теодора Рузвельта, Гровера Кливленда, Джона Адамса и Джеймса Полка.

К "Средним" президентам, по версии Трампа, относятся Билл Клинтон, Джон Адамс, Джеймс Монро, Рутерфорд Хейс, Джеймс Мэдисон, Мартин Бурен, Уильям Тафт, Честер Артур, Уильям Маккинли, Эндрю Джонсон, Герберт Гувер и Бенджамин Харрисон.

В категории "Ниже среднего" оказались Джон Тайлер, Кальвин Кулидж, Миллард Филлмор, Закари Тейлор, Джеймс Бьюкенен и Франклин Пирс. В самом низу рейтинга, среди "Неудачников", Трамп разместил Джо Байдена, Барака Обаму, Улисса Гранта, Уоррена Хардинга и Джимми Картера.

Примечательно, что в списке отсутствуют сразу несколько бывших президентов, в том числе Уильям Харрисон и Джеймс Гарфилд, которые умерли вскоре после вступления в должность. Также не были упомянуты Гарри Трумэн, Дуайт Эйзенхауэр, Джон Кеннеди, Линдон Джонсон, Ричард Никсон, Джеральд Форд, Рональд Рейган, Джордж Буш и Джордж Буш-младший.

Ранее Трамп в шутку заявил о намерении стать следующим главой государства после выборов 2028 года. Он подчеркнул, что не хотел бы приписывания своих заслуг другому хозяину Белого дома.

По информации СМИ, Трамп не определился с выбором своего преемника, но выразил сомнения относительно вице-президента США Джей Ди Вэнса. Журналисты выяснили, что глава Белого дома регулярно интересовался мнением о Вэнсе и госсекретаре Марко Рубио. Тем не менее сам Трамп ясно дал понять, что не поддерживает ни одного из них.

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