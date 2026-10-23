Улицы в центре Москвы перекроют 24 октября

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23 октября, 09:12

Мэр Москвы

Сергей Собянин: в Москве появилась улица Героев-Железнодорожников

Фото: проект "Активный гражданин"

В столице присвоили новое название Проектируемому проезду № 5108. В память об участниках Великой Отечественной войны он получил название улица Героев-Железнодорожников, сообщил Сергей Собянин в MAX.

Новая улица проходит между улицами Подольских Курсантов и Липецкой в Бирюлеве Западном и Бирюлеве Восточном. Ранее рядом располагалось вагонное депо, многие сотрудники которого в 1941 году добровольцами отправились на фронт.

В 1970-е годы в память о них у станции Бирюлево-Товарная Павелецкого направления Московской железной дороги поставили шестиметровую стелу и мраморную плиту с фамилиями погибших в годы ВОВ. За увековечение вклада железнодорожников в Победу проголосовали свыше 150 тысяч москвичей в проекте "Активный гражданин", резюмировал мэр.

Ранее стало известно, что в Северном Бутове появится новый выезд с территории района на Новобутовскую улицу. Ожидается, что новый участок Проектируемого проезда № 585 свяжет Новобутовскую улицу, улицу Академика Глушко и бульвар Дмитрия Донского. Протяженность дороги превысит 700 метров. Новая дорога будет двухполосной.

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