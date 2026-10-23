Улицы в центре Москвы перекроют 24 октября

Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

23 октября, 08:58

Происшествия

Двое россиян осуждены за попытку контрабанды 135 предметов культурных ценностей

Фото: depositphotos/Grigorenko

Двух россиян осудили за попытку контрабанды 135 предметов средневековой культуры Северо-Восточной Руси и Западного Кавказа в Великобританию и Францию, сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

Согласно данным спецслужбы, жителей Тамбовской области задержали в августе 2024 года. Они пытались сдать в отделения почтовой связи Тамбова посылки для отправки в Великобританию и Францию. В посылках находились археологические ценности. Их оценочная стоимость – около 1 миллиона рублей.

"По оценке экспертов, указанные предметы составляют историческую, культурную и научную ценность и не подлежат к вывозу из России", – отметили в ЦОС ФСБ России.

Приговор вынес Ленинский районный суд Тамбова, он уже вступил в законную силу. Осужденным 1975 и 1979 года рождения дали по 5 лет и 6 месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком 3 года и 6 месяцев.

Ранее в Шереметьево таможенники обнаружили у 40-летнего иностранца 965 серебряных украшений общей стоимостью 5 миллионов рублей. Иностранец прибыл из Гуанчжоу и заявил, что везет изделия для личного пользования. Экспертиза установила: ювелирные изделия изготовлены из серебра 925-й пробы, вставки – фианиты.

Читайте также


происшествиякультура

Какие астрономические явления москвичи увидят в ноябре?

Сразу несколько метеорных потоков, а также суперлуние смогут увидеть жители столицы

Читать
закрыть

Что известно об издевательствах над детьми бизнесмена Сергея Иванцова?

В Сети появился ряд видеозаписей, где домашний персонал Иванцова издевается над его детьми

На одних кадрах няня заставила плачущего мальчика встать в планку на кулаках

Читать
закрыть

Почему возникает зависимость от пластических операций?

Порой людей на операции толкает и низкая самооценка

Иногда человек "подсаживается" не столько на красоту, сколько на возможность меняться

Читать
закрыть

Как устроить себе финансово выгодный отпуск в 2027 году?

Финансово выгоднее уходить отдыхать в марте, апреле, июле, августе, сентябре и декабре

Читать
закрыть

Москвичи занялись йогой во дворце в "Царицыно"

За 90 минут такой практики участники заплатили 8 тысяч рублей

Такой антураж может помочь добиться цели вести здоровый образ жизни и найти гармонию в себе

Читать
закрыть

Почему учителей увольняют за соцсети?

Воспитательницу из Оренбурга хотят уволить из-за откровенного контента

Сама воспитательница заявила о травле со стороны руководства

Читать
закрыть

Зачем президент США публично разгромил политику Зеленского?

Эксперты уверены: высказывания Трампа способствуют пониманию причин затягивания конфликта

Окружение Зеленского сейчас извлекает от продолжения боевых действий больше выгоды, чем когда-либо

Читать
закрыть

Когда теплая погода уйдет из Москвы?

"Золотая" осень закончится, когда все листья опадут с деревьев

В ночь на 20 октября при ясном небе по области подморозит от 0 до минус 3 градусов, в Москве – около 0

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика