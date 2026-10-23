Двое россиян осуждены за попытку контрабанды 135 предметов культурных ценностей

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Двух россиян осудили за попытку контрабанды 135 предметов средневековой культуры Северо-Восточной Руси и Западного Кавказа в Великобританию и Францию, сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

Согласно данным спецслужбы, жителей Тамбовской области задержали в августе 2024 года. Они пытались сдать в отделения почтовой связи Тамбова посылки для отправки в Великобританию и Францию. В посылках находились археологические ценности. Их оценочная стоимость – около 1 миллиона рублей.

"По оценке экспертов, указанные предметы составляют историческую, культурную и научную ценность и не подлежат к вывозу из России", – отметили в ЦОС ФСБ России.

Приговор вынес Ленинский районный суд Тамбова, он уже вступил в законную силу. Осужденным 1975 и 1979 года рождения дали по 5 лет и 6 месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком 3 года и 6 месяцев.

Ранее в Шереметьево таможенники обнаружили у 40-летнего иностранца 965 серебряных украшений общей стоимостью 5 миллионов рублей. Иностранец прибыл из Гуанчжоу и заявил, что везет изделия для личного пользования. Экспертиза установила: ювелирные изделия изготовлены из серебра 925-й пробы, вставки – фианиты.

