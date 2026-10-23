Открытое горение ликвидировано в производственном здании в Иванове

Фото: MAX/"МЧС Ивановской области"

Открытое горение в производственном здании в Иванове ликвидировали. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе МЧС РФ.

Пожар произошел в пятницу, 23 октября, по адресу улица Косякова, дом 37. На площади более 900 квадратных метров загорелось производственное здание по изготовлению матрасов.

При тушении огня произошло обрушение, в результате которого погиб пожарный, еще четверо пострадали. Отмечалось, что пламя охватило 4,8 тысячи квадратных метров.

По факту гибели человека было возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 109 УК РФ ("Причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей").