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23 октября, 08:10

Общество

Во всех округах Москвы прошли занятия по финансовой грамотности для школьников

Фото: департамент территориальных органов исполнительной власти Москвы

Активисты районных молодежных палат провели занятия по финансовой грамотности для школьников во всех административных округах Москвы, сообщил департамент территориальных органов исполнительной власти столицы.

Руководитель департамента Марина Прозорова рассказала, что с 2025 года было организовано около 500 уроков для 11 тысяч детей. В интерактивном формате ученики начальных и средних классов учились планировать расходы и распознавать уловки мошенников.

Авторами проекта выступили молодые парламентарии, которые сначала сами прошли обучение у преподавателя финансовой грамотности и предпринимательства Рината Васильева и доцента факультета права НИУ ВШЭ Андрея Лисицына. После этого они стали передавать полученные знания школьникам.

По словам молодого парламентария района Марьино Алисы Наумовой, в дальнейшем организаторы намерены расширить программу и включить в нее более сложные темы, в частности развитие собственного бизнеса. Для этого активисты уже прорабатывают идею бизнес-игры.

Молодежные районные палаты работают в 132 районах Москвы. Тысячи москвичей в возрасте до 30 лет участвуют в политической, социальной и культурной жизни города, реализуют значимые программы и выстраивают собственную карьерную траекторию.

Ранее сообщалось, что Молодежный парламент Москвы открыл осенний набор на программы по общественно-политической деятельности, медиа и ораторскому мастерству. Участники "ПолитАкадемии" изучают работу политтехнологов, а выпускники первого сезона стали помощниками депутатов Мосгордумы.

В "Школе ораторов" обучают выступлениям перед аудиторией, а Клуб блогеров и проект "ПРОКАСТ" помогают освоить журналистику, создание пресс-релизов и подкастов. Для участия необходимо вступить в Молодежный парламент Москвы, подав заявку на его сайте.

Эксперт рекомендовала обучать детей финансовой грамотности с раннего возраста

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