Один человек скончался в результате стрельбы в пригороде Парижа

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Один человек погиб в результате стрельбы в пригороде Парижа. Еще несколько человек получили ранения, сообщает RT со ссылкой на BFMTV.

Инцидент произошел в департаменте Ивелин. В настоящий момент подозреваемый задержан, подробности ЧП устанавливаются.

Ранее один человек погиб в результате стрельбы в Огайо. Инцидент произошел на парковке жилого комплекса рядом с мечетью в Колумбусе. В этот момент посетители покидали здание после похоронной церемонии.

В полиции подчеркнули, что происшествие не связано ни с мечетью, ни с людьми, находившимися внутри. Подробности случившегося устанавливаются.