Один человек погиб при стрельбе около мечети в Огайо

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Один человек погиб в результате стрельбы на парковке жилого комплекса рядом с мечетью в Колумбусе американского штата Огайо. Об этом сообщает CBS News со ссылкой на местную полицию.

Правоохранители получили сообщения об инциденте после 14:00 по местному времени (22:00 по московскому). По предварительным данным, в этот момент посетители покидали здание после похоронной церемонии.

В полиции подчеркнули, что происшествие не связано ни с мечетью, ни с людьми, находившимися внутри. Подробности случившегося устанавливаются.

Ранее четыре человека, в том числе трое детей, погибли при стрельбе в начальной школе американского города Бенд в штате Орегон.

Злоумышленник погиб на месте происшествия. Другие подробности случившегося, в том числе возможные мотивы стрелявшего, не раскрывались.