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20 октября, 04:16

Политика

Каллас заявила о планах Евросоюза соперничать с РФ и КНР за Северный морской путь

Фото: depositphotos/Asteri

Евросоюз намерен добиваться неограниченного доступа к Северному морскому пути и готов противостоять России и Китаю в Арктике. Об этом заявила глава дипслужбы ЕС Кая Каллас в интервью The Times.

По ее словам, Запад "должен остановить Россию и Китай" в их стремлении к доминированию в регионе. Особое беспокойство Брюсселя вызывает Северный морской путь, который уже активно используется Москвой и Пекином.

Как отмечает The Times, этот маршрут позволяет на треть быстрее преодолеть расстояние между Азией и Европой по сравнению с традиционным путем через Суэцкий канал. Его значимость растет на фоне нестабильности на Ближнем Востоке.

Глава дипслужбы ЕС считает, что Евросоюз должен действовать совместно с Канадой и США, чтобы не допустить "полного контроля России и Китая" над этим маршрутом. По ее словам, страны ЕС и НАТО будут добиваться, чтобы Северный морской путь был "открыт для прохода всех судов".

Каллас также подтвердила, что во вторник Еврокомиссия представит новую арктическую стратегию, которая в последний раз обновлялась в 2021 году. Документ предусматривает инвестиции в строительство новых ледоколов, создание военного центра мониторинга российской активности в Арктике, а также послабления действующего в ЕС запрета на добычу шельфовой нефти и газа в регионе.

В Еврокомиссии рассчитывают, что перспектива разработки запасов на шельфе Норвегии повысит интерес инвесторов и облегчит проблемы энергоснабжения ЕС.

Ранее СМИ сообщали, что администрация США обсуждает возможность ослабления ограничений в отношении судов так называемого теневого флота, в том числе связанных с РФ, чтобы увеличить перевозки нефти и нефтепродуктов и снизить стоимость морских грузоперевозок.

По данным журналистов, рассматривается возможность разрешить перевозку нефти, не подпадающей под санкции, на судах, которые ранее подпали под американские ограничения.

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