РИА Новости: Турция не пропустит военные корабли через Босфор и Дарданеллы

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Анкара не намерена отказываться от Конвенции Монтре и запрета на проход военных судов через Босфор и Дарданеллы, передает РИА Новости со ссылкой на собеседника в турецком правительстве.

Такое решение продиктовано ростом напряженности в Черном море. По словам источника, Турция будет жестко следовать своей линии по проливам, чтобы избежать нового витка эскалации в Черном море.

Собеседник добавил, что Конвенция остается главным международным инструментом, регулирующим проход военных кораблей, и Турция будет и дальше исполнять свои обязательства.

Ранее издание Türkiye, близкое к властям, писало о давлении на Анкару со стороны ряда стран НАТО, которые якобы хотят добиться от Турции менее строгого режима прохода военных судов через Босфор и Дарданеллы. В публикациях отмечалось, что этот вопрос стал особенно острым на фоне украинского конфликта и рисков для судоходства.



До этого Владимир Путин указывал, что Москва поддерживает свободу морского судоходства и выступает против любых ограничений. В Кремле, в свою очередь, говорили, что РФ готова обсуждать безопасность в Черном море с любыми странами. Однако каких-либо конкретных разговоров пока не ведется, указывали там.

