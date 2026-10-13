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13 октября, 10:51

Происшествия

БПЛА атаковали торговое судно в 14 милях от побережья Болгарии

Фото: 123RF.com/designprojects

Неизвестные беспилотники атаковали торговое судно Chelsea 3 под флагом Мальты на расстоянии около 14 миль от болгарского берега в исключительной экономической зоне (ИЭЗ) страны. Об этом сообщает maritime.bg.

По данным СМИ, экипаж 136-метрового судна подал сигнал бедствия в ночь на 13 октября. Два моряка пострадали, при этом корабль остался на плаву. Пострадавших и остальных членов экипажа эвакуировали на катерах пограничной охраны и доставили в Варну.

В ходе срочного заседания Совбеза премьер-министр Болгарии Румен Радев со ссылкой на слова команды заявил, что судно было атаковано тремя дронами – по палубе и борту. Он рассказал, что были задействованы аварийно-спасательные средства. Катера пограничной полиции спасли экипаж корабля – 7 украинцев и 8 граждан Азербайджана.

Политик уточнил, что судно зарегистрировано в Одессе и принадлежит Украине. Пять моряков получили легкие ранения, им оказали медпомощь. Радеев указал, что обратится за помощью в расследовании инцидентов к НАТО и Евросоюзу, а также поговорит с генсеком Североатлантического альянса Марком Рютте.

Глава правительства добавил, что во время заседания Совбеза получил данные еще об одном судне, которое было атаковано в море в ИЭЗ страны на расстоянии 18 миль от мыса Крапец на севере побережья. Имеются сведения об одном погибшем и об одном спасенном моряке, сам корабль затонул.

Ранее два корабля были атакованы БПЛА в ночь на 6 октября в ИЭЗ Болгарии. После этого президент страны Илияна Йотова созвала экстренное заседание консультативного совета национальной безопасности. Утверждалось, что темой обсуждения станут текущие риски и угрозы морской безопасности и критической инфраструктуре Болгарии.

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