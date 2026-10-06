Президент Болгарии созвала заседание совета нацбезопасности из-за атаки БПЛА на суда

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Президент Болгарии Илияна Йотова созывает экстренное заседание консультативного совета национальной безопасности в связи с атакой БПЛА на суда в Черном море. Об этом сообщает Болгарское национальное телевидение со ссылкой на пресс-службу главы государства.

Ранее премьер-министр страны Румен Радев рассказал, что два корабля были атакованы дронами ночью 6 октября в исключительной экономической зоне Болгарии. Одно судно загорелось, другое затонуло. При этом политик выступил против созыва совета нацбезопасности.

Заседание пройдет в закрытом режиме 7 октября. Темой обсуждения станут текущие риски и угрозы морской безопасности и критической инфраструктуре Болгарии в контексте украинского конфликта.

Ранее снаряд упал рядом с контрольно-пропускным пунктом "Паланка" на молдавско-украинской границе. После удара о землю боеприпас срикошетил и попал в рейсовый автобус, который стоял около шлагбаума. Взрывом повреждено транспортное средство и КПП, один человек получил легкое ранение.