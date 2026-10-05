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05 октября, 14:04

Происшествия

Снаряд упал у КПП "Паланка" на границе Молдавии и Украины

Фото: РИА Новости/Михай Карауш

Снаряд разорвался рядом с контрольно-пропускным пунктом "Паланка" на молдавско-украинской границе. Об этом сообщила пограничная полиция Молдавии в своем телеграм-канале.

Инцидент произошел утром 5 октября. После удара о землю снаряд срикошетил и попал в рейсовый автобус, стоявший у шлагбаума. Взрывом было повреждено транспортное средство и пункт контроля.

Кроме того, легкое ранение получил один сотрудник ведомства. Других пострадавших, по данным полиции, нет. Движение через переход "Паланка – Маяки – Удобное" временно приостановлено.

В марте этого года МИД Молдавии вручил ноту протеста российскому послу Олегу Озерову из-за повреждений гидроэнергетического комплекса "Новоднестровск" на территории Украины. В молдавском ведомстве подчеркнули, что это привело к утечке нефтепродуктов в реку Днестр, что создало угрозу для окружающей среды и безопасности водоснабжения республики.

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