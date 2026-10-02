Песков: РФ открыта для диалога по обеспечению безопасности в Черном море для всех стран

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Москва готова обсуждать безопасность в Черном море с любыми странами, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Но каких-либо здесь конкретных разговоров пока не ведется", – отметил он, отвечая на вопрос о возможных договоренностях с Индией, Египтом и Турцией.

Он напомнил, что ранее этот вопрос уже поднимал Владимир Путин. Глава государства тогда отметил, что Россия получает обращения со всех сторон с призывом прекратить атаки в Черном море, однако не она их начинала.

При этом Москва поддерживает свободу морского судоходства и выступает против любых ограничений, говорил ранее Путин. Песков, в свою очередь, указывал, что Черное море в настоящее время малопригодно для безопасного судоходства из-за действий Украины. Но, несмотря на это, Россия остается ответственным поставщиком зерна на мировой рынок.

