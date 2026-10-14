Единственный ледокол британских ВМС вышел из строя из-за неисправности двигателя

Фото: AP/Ministry of Defense

У единственного ледокола Королевского военно-морского флота Великобритании HMS Protector не получилось выйти в море из-за двойной неисправности двигателя. Об этом сообщает News.ru со ссылкой на Telegraph.

В итоге судно отбуксировали обратно в порт Девонпорт на юго-западе страны. Вероятной причиной неисправности называют проблемы с техническим обслуживанием.

В военном ведомстве пока оценивают возможность устранения повреждений. При невозможности восстановления заменить ледокол получится не раньше 2030-х годов.

Ранее сообщалось, что у американского авианосца USS Gerald R. Ford произошли серьезные проблемы с канализацией, которая не выдерживает нагрузку экипажа из 4,6 тысячи человек. Отмечалось, что утечки и переливы на борту происходят постоянно, а инженерным бригадам приходится тратить по 19 часов на устранение последствий.

