Аэропорт Внуково вновь открыт на прием и выпуск авиарейсов

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Ограничения на прием и выпуск воздушных судов отменены в столичном аэропорту Внуково. Об этом сообщает пресс-служба Росавиации.

В настоящий момент авиагавань восстанавливает график полетов и возвращается к штатному режиму работы.

Временные ограничения на полеты объявили во Внуково вечером 19 октября. Аэропорт обслуживал рейсы по согласованию с уполномоченными органами. В Росавиации отметили, что данные ограничения были необходимы для обеспечения безопасности полетов.

Ранее сообщалось, что группа "Аэрофлот" – авиакомпании "Аэрофлот", "Россия" и "Победа" – с 25 октября начнет работать по зимнему расписанию полетов. Зимнее расписание будет действовать до 27 марта 2027 года включительно.