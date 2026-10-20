01:46Транспорт
Аэропорт Внуково вновь открыт на прием и выпуск авиарейсов
Фото: Москва 24/Владимир Яроцкий
Ограничения на прием и выпуск воздушных судов отменены в столичном аэропорту Внуково. Об этом сообщает пресс-служба Росавиации.
В настоящий момент авиагавань восстанавливает график полетов и возвращается к штатному режиму работы.
Временные ограничения на полеты объявили во Внуково вечером 19 октября. Аэропорт обслуживал рейсы по согласованию с уполномоченными органами. В Росавиации отметили, что данные ограничения были необходимы для обеспечения безопасности полетов.
Ранее сообщалось, что группа "Аэрофлот" – авиакомпании "Аэрофлот", "Россия" и "Победа" – с 25 октября начнет работать по зимнему расписанию полетов. Зимнее расписание будет действовать до 27 марта 2027 года включительно.
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