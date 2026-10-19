Ограничения на полеты объявлены в аэропорту Внуково

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Временные ограничения введены на использование воздушного пространства в районе столичного аэропорта Внуково. Об этом сообщает пресс-служба Росавиации.

Аэропорт принимает и отправляет рейсы по согласованию с соответствующими органами. Пассажиров предупредили о возможных корректировках в расписании рейсов.

Ранее самолет авиакомпании S7, следовавший рейсом из Новосибирска в Махачкалу, подал аварийный сигнал 7700 над Казахстаном. Борт развернулся недалеко от Кокшетау, после чего приземлился на запасном аэродроме в Омске. Причиной стала техническая неисправность.

После посадки пассажиров высадили из самолета и сопроводили в стерильную зону аэропорта. За ними направили запасной борт из Новосибирска.