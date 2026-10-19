Юрист Горелов: Иванцову может грозить наказание по нескольким статьям КоАП и УК РФ

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Дело экс-президента группы компаний "Восток Девелопмент" Сергея Иванцова, обвиняемого в истязании собственных детей, может рассматриваться сразу по нескольким статьям Кодекса РФ об административных правонарушениях и Уголовного кодекса России. Об этом сообщает газета "Известия" со ссылкой на старшего партнера юридической компании Алексея Горелова.

"Есть статья 5.35 КоАП – это неисполнение обязанностей по воспитанию, то есть она предусматривает ответственность в виде штрафа либо общественных работ. Также есть статьи 116 УК РФ – это нанесение побоев, 117 (УК РФ. – Прим. ред) – это истязание, и 156 (УК РФ. – Прим. ред) – неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего", – сказал он.

По словам юриста, Иванцову и няне его детей Татьяне Хлыстовой может грозить как штраф, так и лишение свободы. Горелов обратил внимание, что понятие "жестокое обращение" с детьми нельзя приравнять к "суровому воспитанию". Рассматривать дело, предположил он, будет Верховный суд России.

В свою очередь, председатель комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина заявила, что произошедшее является чрезвычайным и диким случаем, при котором оказались нарушены нравственные барьеры.

По словам главы комитета, перед органами опеки сейчас стоит задача найти матерей пострадавших несовершеннолетних и побеседовать с ними – выяснить, готовы ли женщины взять на себя воспитание детей.

"Если мамы хотят воспитывать этих детей и с мамами все в порядке, конечно, надо дать возможность этим детям быть, проживать вместе с мамой, но при этом сделать так, чтоб это было за счет вполне себе небедного отца", – дополнила Останина.

Она подчеркнул, что речи не идет о распределении потерпевших в детский дом. Детей необходимо изолировать от отца и на время разместить в социальных организациях.

О жестоком обращении с семьей Иванцова стало известно 19 октября. Обвинения выдвинули дети и его экс-жены. Как рассказали дети, отец превратил семью в нечто похожее на секту с собственным гербом и гимном, который требует исполнять стоя по стойке "смирно". За любую провинность в доме наказывают: бьют, окунают головой в унитаз, заставляют часами стоять на кулаках или коленями на гречке.

Старшая дочь бизнесмена Анастасия Иванцова передала журналистам видеозаписи из московской квартиры, на которых запечатлены издевательства. Она давно живет в Лондоне и не общается с отцом. Ее младшая 17-летняя сестра начала собирать доказательства жестокого обращения: около года она тайно сохраняла записи камер наблюдения и отправляла их матери и старшей сестре.

В полицию девушка подала заявление только этим летом. Ее мать Ольга Шердиц рассказала, что в тот же день дочь отправили в социальный центр "Планета семьи". Там у подростка отобрали телефон, а гостей к ней не пускают – только отца. В письмах родным она сообщает об угрозах и требованиях отказаться от показаний.

На данный момент с Иванцовым проживают 8 несовершеннолетних сыновей и дочерей, матери которых лишены родительских прав. Большинство матерей – гражданки Таиланда и Индонезии. Всего у бизнесмена 11 детей от 9 бывших жен.

В свою очередь, глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин потребовал представить доклад о ходе проверки по информации о жестоком обращении с детьми в семье Иванцова. Он также поручил исполняющему обязанности руководителя ГСУ СК России по Москве Сергею Ярошу представить доклад о ходе проверки и установленных обстоятельствах.