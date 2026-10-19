Бывшие жены и дети бизнесмена Иванцова обвинили его в издевательствах

Фото: телеграм-канал "112"

Дети и бывшие жены экс-президента группы компаний "Восток Девелопмент" Сергея Иванцова обвинили его в жестоком обращении с семьей. Об этом сообщает РЕН ТВ.

Дети утверждают, что отец превратил семью в подобие секты с собственным гербом и гимном, который он требует исполнять стоя по стойке "смирно". За любую провинность в доме наказывают: бьют, окунают головой в унитаз, заставляют часами стоять на кулаках или коленями на гречке.

Видеозаписи из московской квартиры, на которых запечатлены издевательства, передала журналистам старшая дочь бизнесмена Анастасия Иванцова. Уточняется, что она давно живет в Лондоне и не общается с отцом. Доказательства жестокого обращения начала собирать ее младшая 17-летняя сестра: около года она тайно сохраняла записи камер наблюдения и отправляла их матери и старшей сестре.

Лишь этим летом девушка обратилась в полицию. Ее мать Ольга Шердиц рассказала, что в тот же день дочь отправили в социальный центр "Планета семьи". Там у подростка изъяли телефон, гостей к ней не пускают – только отца. В письмах родным она сообщает об угрозах и требованиях отказаться от показаний.

"Ради имиджа он может пойти на все, чтобы только не пострадала его репутация. Он ей предложил ехать в Кемерово – это филиал первой московской музыкальной школы. Мы боимся, что Даша просто до Кемерова не доедет", – заявила Шердиц.

Кроме того, пострадавшие обвинили помощницу бизнесмена, няню Татьяну Хлыстову в том, что она жестоко воспитывает детей и применяет физические наказания.

Сама Хлыстова в беседе с журналистами сказала, что уже не работает у Иванцова, а записи с избиениями якобы созданы искусственным интеллектом (ИИ). На кадрах она не узнает себя, при этом женщина предположила, что такие видео "шлют с Украины".

"Я воспитывала детей так, как хотел Иванцов", – заявила Хлыстова, отметив, что с правоохранителями уже общалась.

По ее мнению, причиной скандала стало строительство храма Иванцовым и попытка его 17-летней дочери очернить застройщика, так как она якобы попала под влияние старшей сестры и матери.

Сейчас с Иванцовым проживают 8 несовершеннолетних сыновей и дочерей, матери которых лишены родительских прав, большинство из них – гражданки Таиланда и Индонезии. Всего у бизнесмена 11 детей от 9 бывших жен.

Шердиц рассказала, что для нее эта история длится уже 15 лет. По ее словам, после расставания с Иванцовым она потеряла возможность общаться с дочерями, а затем была лишена родительских прав.

Одна из матерей, гражданка Таиланда, рассказала, что познакомилась с бизнесменом, когда ей было 16 лет, а ему – за 60. По ее словам, приехав в Москву по приглашению на фотосессию, она столкнулась с иным отношением, а позже бизнесмен якобы изнасиловал ее.

Дочь она родила в России, но провела с ней всего два месяца: из-за окончания визы вернулась на родину, после чего в страну ее больше не пустили. Позже она узнала о подписанном от ее имени добровольном отказе от ребенка. Другая мать в беседе с журналистами сообщила, что также подписала отказ от родительских прав, не прочитав документ и не получив его перевода.

По словам иностранок, в Россию они попадали при содействии посредницы, которую называют Деей. Среди привезенных к Иванцову, по их словам, были и ее племянницы 11 и 13 лет. В Москве у них забирали паспорта и контролировали каждый шаг.

Сам Иванцов обвинил Шердиц в клевете и заявил, что будет разбираться с ней в рамках закона. При этом женщина и другие матери настаивают на том, чтобы следователи проверили каждую видеозапись из квартиры бизнесмена.

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