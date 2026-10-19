Лазарев помирился с Волочковой после трехлетнего конфликта из-за фото

Певец Сергей Лазарев помирился с балериной Анастасией Волочковой после 3-летнего конфликта. Обе звезды продемонстрировали, что разногласия и обиды остались в прошлом. Подробности и причины давней ссоры – в материале Москвы 24.

"Примирение года"

Певец Сергей Лазарев и балерина Анастасия Волочкова зарыли топор войны спустя 3 года после ссоры: в 2023-м исполнитель отказался сфотографироваться с танцовщицей на одном из мероприятий, что послужило причиной конфликта. Однако знаменитости забыли былые обиды и сделали совместное селфи на юбилее Николая Баскова, а также записали короткое видео, чтобы показать, что между ними больше нет недопониманий.

Балерина опубликовала кадры в своих соцсетях, назвав событие "примирением года".

"Вот мы и сфоткались", – написала Волочкова, сделав отсылку к первопричине ссоры с певцом.

В свою очередь Лазарев подчеркнул на видео, что ситуация, произошедшая между ним и Анастасией 3 года назад, была не более чем недоразумением.





Сергей Лазарев певец Исправляем ситуацию. Вот она случилась – та самая фотография, даже не фотография, а видео. По чистому какому-то недоразумению она не была сделана, но вот, Настенька, теперь есть и фотография, и видео.

Волочкова на кадрах не скрывала радости от того, что ситуация улажена, и отметила, что селфи с Лазаревым было поистине долгожданным.

"Я не фотографируюсь, прости"

Инцидент произошел на красной дорожке премии "Золотой граммофон" в 2023-м. Балерина обратилась к певцу с просьбой сделать совместное фото, однако получила решительный отказ.

"Я не фотографируюсь, прости", – заявил Лазарев.

Казус был запечатлен журналистами, видео быстро разлетелось по Сети. Позже Сергей объяснил свою реакцию на просьбу Анастасии в разговоре со СМИ.





Сергей Лазарев певец Я вышел на дорожку сфотографироваться и быстренько подготовиться к номеру. Не было возможности сфотографироваться со всеми, кто хотел.

Однако Анастасия приняла отказ на свой счет, тем более что исполнитель все же нашел время сфотографироваться с коллегой Филиппом Киркоровым на том же мероприятии. Волочкова впоследствии не раз вспоминала неприятную ситуацию в интервью. На следующий день после произошедшего она эмоционально прокомментировала инцидент изданию Super.

"Вот так вот мне отказывают просто сделать фотографию. <...> Потому что, если от этой всей истории шоубиза отнимете вот эту мишуру, то увидите крах, они останутся голыми королями. <...> И пошли они все на ***", – высказалась Анастасия.

В марте 2024-го на "Шоу Воли" Лазарев заявил, что "ситуация яйца выеденного не стоит", а также отметил, что действительно торопился, чтобы подготовиться к выходу на сцену. Он обратился к балерине через экран, извинился и сфотографировался с ее картонной версией.

"Настя, дорогая, я не хотел тебя обидеть. Случилось какое-то недоразумение!" – подчеркнул Сергей.

Волочкова спокойно отреагировала на эфир в своих соцсетях, отметив, что не отказалась бы от цветов и открытки в качестве извинений.





Анастасия Волочкова балерина, заслуженная артистка РФ С большим удовольствием отношусь к Сергею и его творчеству. Однако, традиционно… Мужчина, признавший свою оплошность, в качестве извинения преподносит женщине цветы и открытку. К чужеродным западным ценностям в форме картонных фото и иных предпочтений… я отношусь терпимо. Так как это индивидуальный выбор каждого человека.

Однако в последующих интервью она припомнила Сергею уже не только эту оплошность, но и старые обиды, сообщает сайт "Комсомольской правды". Например, Анастасия рассказала, что участвовала в записи ролика в поддержку Лазарева перед "Евровидением" в 2019-м, однако в финальном монтаже Волочковой не оказалось.

"Когда должна была выйти программа, я с ужасом узнала, что Сережа Лазарев дал задание вырезать меня из эфира, чтобы я не отвлекала внимание своим видом от него", – заявила балерина.

При этом Волочкова отметила, что не держит зла ни на кого и готова протянуть "руку мира любому человеку, даже тому, кто не прав по отношению" к ней.

"Пока, неудачница!"

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Киселев; Пелагия Тихонова

А вот публичный конфликт Волочковой и актрисы Яны Поплавской пока далек от завершения. В начале октября последняя опубликовала в своих соцсетях фрагмент концерта, на котором певица Лолита исполняла энергичные танцевальные движения на сцене.

"Зачем переплачивать за это, когда есть Московский зоопарк?" – подписала актриса.

За певицу публично заступилась Волочкова, назвав ее "легендой поколения". При этом балерина резко высказалась в адрес Поплавской, отметив, что "не знает ни о каких ее достижениях в жизни", кроме роли Красной Шапочки.





Анастасия Волочкова балерина, заслуженная артистка РФ Регулярно можно наблюдать, когда пиявки просто присасываются к уже состоявшимся великим артистам и их именам за неимением своего. Может быть, чтобы о них как-то вспомнили… Ну это только их опускает. <...> Эх, Красная Шапочка… После того, как она поступила, хочется сказать: "Пока, неудачница!"

Поплавская не стала отмалчиваться и отреагировала в своих соцсетях, отметив, что "осталось подтянуть" к конфликту только Никиту Джигурду.

"Видимо, у Лолиты настолько все плохо, что "спасательный круг" ей бросает… Волочкова", – написала Яна.

Помимо этого, Поплавская выразила мнение, что якобы никто из троих "фигурантов этого поста" не имеет достоинства.