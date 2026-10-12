Пользователи Сети поддержали Сысоеву после воспоминаний о драке с Федункив

Комик Надежда Сысоева спровоцировала скандал в Сети из-за воспоминаний о драке с коллегой Мариной Федункив. Инцидент произошел несколько лет назад, и пользователи неоднозначно отреагировали на откровения звезды. Подробности – в материале Москвы 24.

"Напоминает бабушку с деменцией"

Фото: instagram.com (принадлежит Meta, признана экстремистской и запрещена на территории РФ)/inadenka

Комик Надежда Сысоева вспомнила в своих соцсетях о конфликте с коллегой Мариной Федункив, который произошел несколько лет назад. Знаменитость решила рассказать об обстоятельствах инцидента, потому что, по ее словам, на протяжении нескольких лет хейтеры припоминают Надежде тот случай и пишут, что Марина якобы мало ее била.

Сысоева отметила, что это случилось во время гастролей Comedy Woman во Владивостоке.





Надежда Сысоева комик На протяжении всего тура Марина жестко бухала. Я не пью. Весело от загулов Марины было только ей. Вся команда очень устала. Тур – это нелегко, тур с бухающей Мариной – еще сложнее. Поездка на крайний концерт, все загрузились в автобус и ждали Марину. Обстановка накалилась. Когда она наконец спустилась, то решила покурить. Нервы не выдержали, и я сделала ей замечание, после чего вся эта немалая масса рванула в мою сторону и с разбега влетела мне ногой в живот.

Надежда отметила, что она и ее коллеги были в шоке от поведения Марины. Тем не менее Сысоева не стала давать отпор "возрастной, пьяной женщине".

"Марину исключили из проекта и на протяжении 9 месяцев она звонила мне каждый раз, когда снова выпьет, просила прощения. Мы закрыли этот вопрос, пока она не стала ходить по интервью и рассказывать об этой ситуации выдуманные ее больной головой истории", – подчеркнула Сысоева.

В свою очередь Марина в беседе с изданием "СтарХит" заявила, что удивлена признанием коллеги, ведь конфликт случился много лет назад.





Марина Федункив актриса Знаете, был бы живот, наверное, бы ударила. Слушайте, ну Надя вышла из комы, что ли? Для меня это удивительно, потому что прошло 10 лет! <...> Пускай хайпится. Она напоминает мне бабушку с деменцией, которая все ходила и говорила: "А вот когда немцы приходили…"

Федункив добавила, что ей жаль Сысоеву, потому что у нее "ничего другого в жизни не происходит".

"Обе хороши"

Фото: instagram.com (принадлежит Meta, признана экстремистской и запрещена на территории РФ)/inadenka

На этом публичная перепалка между звездами не закончилась. Позже Надежда заявила в своих соцсетях, что история вновь стала предметом обсуждения в новом выпуске развлекательного шоу, где Федункив является одной из ведущих.

"Я искренне не понимаю, почему за такое у нас в стране не отменяют? Одна взрослая женщина, у которой есть ребенок, рассказывает на огромную аудиторию о том, что пнула меня в живот. Рядом одобрительно поддакивает одна известная женщина. Вместе с ними хихикает и великий психолог всея Руси, "мужчина с большой буквы", – высказалась Надежда, намекнув на присутствовавших вместе с Федункив в студии комика Наталью Краснову и психолога Марка Бартона.

Сысоева добавила, что после разразившегося в публичном поле скандала между ней и Мариной ролик удалили со всех площадок, но ее команда успела его сохранить. Знаменитость добавила, что ситуация является сомнительным поводом для шуток, тем более, по ее мнению, удар коллеги мог иметь фатальные последствия для ее репродуктивного здоровья.





Надежда Сысоева комик Нормально ли это? Веселиться по поводу причинения реального вреда здоровью. Возможно, из-за той ситуации у меня до сих пор нет детей.

При этом пользователи Сети неоднозначно отреагировали на публичный конфликт коллег. Одни осудили поведение Федункив и проявление насилия по отношению к Сысоевой, другие раскритиковали и саму Надежду.

"Сысоева очень неприятная дама... Чего столько молчала, надо было заявление в полицию написать", "Сысоевой настолько сильно хочется быть в телеке и инфополе, что она готова на любую грязь, сплетни, оговоры, скандалы и склоки", "какая бы она ни была, это не оправдывает насилие над ней!", "физическое воздействие на другого человека силой – это всегда неприемлемо. Неважно, испытываешь ты к нему неприязнь или нет", "как бы то ни было, сидеть втроем смеяться на передаче, как кого-то пнули и ударили – дно", "жабогадюкинг. Обе хороши, ни одну не поддерживаю", – высказались комментаторы.

"Конечно же, драться нельзя"

По данным СМИ, инцидент между Сысоевой и Федункив произошел еще в 2020-м. Все это время Марина не скрывала, что между ней и коллегой возникло недопонимание, переросшее в потасовку. В интервью на YouTube-канале "Сама Меньшова" в феврале 2022-го актриса рассказала, что причиной ссоры стала грубость со стороны Надежды.





Марина Федункив актриса Конечно же, драться нельзя. Я подзатыльник ей дала и поджопник. Просто Наде бы на сцене так играть, а она в жизни это отыграла, и ей не заплатили за это. Не скажу, что она в синяках была, изувеченная. Надя меня послала, на хамство я тем же самым ответила.

Марина призналась, что у нее вспыльчивый характер, и добавила, что после инцидента ее "уволили на год" из проекта Comedy Woman, однако ее окончательный уход из шоу не был связан конкретно с Надеждой и санкциями руководства. Федункив отметила, что "несколько раз порывалась уходить": ей перестал нравиться репертуар, а также отношения с участницами проекта не всегда складывались удачно.

"Женский коллектив гораздо сложнее. Я люблю посплетничать, поржать, но там подковерные игры, выстраивается некая каста. Я вообще ни в какую не входила", – заявила Марина.

Федункив предположила, что не смогла ужиться в коллективе из-за своей прямолинейности. Уроженка Перми обрела популярность благодаря роли матери главного героя Коляна в сериале "Реальные пацаны". С 2013-го стала одной из постоянных актрис проекта Comedy Woman. Впоследствии снималась в комедиях, играла в антрепризных спектаклях, а также была ведущей телепрограмм.

Сысоева родилась в Красноярске, играла в КВН, прославилась благодаря роли стереотипной блондинки Наденьки в Comedy Woman. Помимо этого, она снималась в кино и сериалах, вела телепроекты и записала несколько синглов.