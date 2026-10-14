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14 октября, 18:38

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Волочкова встала на защиту Лолиты и жестко высказалась о Поплавской

"Пока, неудачница!" Из-за чего Волочкова поругалась с Поплавской

Балерина Анастасия Волочкова жестко высказалась в адрес актрисы Яны Поплавской. Подробности и причины конфликта – в материале Москвы 24.

"Большая низость"

Фото: МАХ/"Яна Поплавская"

Очередной скандал в публичном пространстве разгорелся из-за едкого комментария актрисы Яны Поплавской в адрес певицы Лолиты. Первая в начале октября разместила в своих соцсетях фрагмент концерта, на котором исполнительница самозабвенно танцевала.

"Зачем переплачивать за это, когда есть Московский зоопарк?" – подписала актриса.

Подписчики Поплавской поддержали ее в комментариях, не оценив творчество Лолиты. Сама певица предпочла не ввязываться в публичную перепалку и не стала отвечать на выпад в свой адрес. Однако за исполнительницу заступилась балерина Анастасия Волочкова, назвав ее "легендой поколения", сообщает сайт "Комсомольской правды". Знаменитость отметила, что с большим уважением относится к Лолите и ее творчеству.

Фото: Агентство "Москва"/Василий Кузьмиченок; legion-media.com/Persona Stars/053

Что касается Яны Поплавской… Простите ради бога, но, кроме роли Красной Шапочки, я не знаю ни о каких ее достижениях в жизни. Я лично ничего про нее не слышала. Фильм "Красная Шапочка" вышел очень давно. А вот Лолита до сих пор на сцене. Поражает и удивляет публику своим голосом.
Анастасия Волочкова
балерина, заслуженная артистка РФ

Кроме того, балерина отметила, что подобные публичные выпады в адрес другого лишь принижают самого автора, а также являются попыткой привлечь к себе внимание.

"Регулярно можно наблюдать, когда пиявки просто присасываются к уже состоявшимся великим артистам и их именам за неимением своего. Может быть, чтобы о них как-то вспомнили… Ну это только их опускает. Это большая низость со стороны тех, кто устраивает подобные выпады в адрес таких артистов, как Лолита. Эх, Красная Шапочка… После того, как она поступила, хочется сказать: "Пока, неудачница!" – добавила Волочкова.

"Где Мадонна, а где я?"

Фото: legion-media.com/Persona Stars/044

Поплавская не первая, кто обратил внимание на экспрессивные танцы Лолиты. Весной в Сети завирусился ролик с одного из концертов певицы, на котором она тоже энергично отплясывала на сцене под один из своих треков.

При этом мнения пользователей Сети разделились: одни раскритиковали знаменитость, порекомендовав завязывать с концертами, другие оценили ее энергию, харизму и искренность, третьи и вовсе отметили, что короткий ролик просто вырван из контекста, а на самом деле перформанс гармонично смотрелся в рамках шоу.

"Это действительно один такой момент, он шуточный. Лолита настоящая, вот и все, весь концерт мурашки от ее голоса", "не стесняется и кайфует от своего дела", "мне нравится, что она все делает искренне и от души", "теперь мы знаем, у кого весь наш ферритин", "люди, которые ходят на это: вы адекватные?", "жалкое зрелище. Без слез не взглянешь", "правильно говорят: все надо вовремя делать и особенно уходить со сцены", – неоднозначно высказались пользователи Сети.

При этом в интервью Юлии Меньшовой в конце сентября 2026-го Лолита призналась, что если раньше могла остро отреагировать на критику в соцсетях, то со временем ее позиция на этот счет сильно поменялась, особенно когда она узнала, что и мировую звезду Мадонну хейтеры называют "старой".

Ей пишут такие комментарии: "Старая, уйди со сцены". Я сразу подумала: если там так, то где Мадонна, а где я? Нормально, я это съем.
Лолита
певица

При этом певица призналась, что раньше действительно могла вступить в перепалку с хейтерами.

"Это я с тобой вот прилично в кадре. Я же за кадром нехорошими словами разговариваю. Поэтому мне вот так просто палец в рот не клади, я все рассказывала про анатомию этих людей", – подчеркнула Лолита.

"Отдельный шок"

Фото: instagram.com (принадлежит Meta, организация признана экстремистской и запрещена в РФ)/volochkova_art; Агентство "Москва"/Софья Сандурская

Что касается Волочковой, она регулярно и прямо высказывается по поводу различных ситуаций, из-за чего часто попадает в новостные заголовки. В частности, на днях она заявила в своих соцсетях, что ее не пригласили на открытие памятника хореографу, балетмейстеру, народному артисту СССР Юрию Григоровичу. Мероприятие состоялось на Новодевичьем кладбище в Москве 12 октября.

Никто из театра или коллег мне не сообщил... Это отдельный шок... Юрий Николаевич был моим творческим ангелом-хранителем на протяжении 30 лет. Он был и настоящим другом. Я счастлива была танцевать множество его величайших балетных спектаклей.
Анастасия Волочкова
балерина, заслуженная артистка РФ

Она добавила, что посетила могилу наставника после окончания официальной церемонии, чтобы избежать "публичной показухи и камер в такой ситуации".

Волочкова также прошлась по кладбищу до захоронения легендарной балерины Майи Плисецкой и композитора Родиона Щедрина, увиденное вызвало у нее сильные эмоции.

"Когда я увидела эту горку песка с вставленными в нее табличками с их именами и фотографию, слезы потекли из глаз. Ну как так?! Даже плиты нет… Куда люди могли бы возлагать цветы", – возмутилась Анастасия.

Балерина также напомнила, что у знаменитой пары не было детей, соответственно, некому заняться увековечением памяти деятелей искусства. Волочкова призвала государство взять на себя эту обязанность и установить монумент.

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