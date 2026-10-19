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19 октября, 23:53

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Reuters: Уиткофф и Кушнер планируют посетить Норвегию для переговоров по Украине

Уиткофф и Кушнер посетят Норвегию для переговоров по Украине – СМИ

Фото: AP Photo/Sputnik/Gavriil Grigorov

Спецпосланник президента США Стив Уиткофф и зять американского лидера Джаред Кушнер планируют на этой неделе отправиться в Норвегию для нового раунда переговоров о прекращении конфликта на Украине. Об этом пишет Reuters со ссылкой на источники.

Дата возможной поездки пока не раскрывается, как и состав предполагаемых делегаций.

Ранее президент США Дональд Трамп обвинил украинского лидера Владимира Зеленского в том, что тот не содействует завершению конфликта на Украине. Глава Белого дома подчеркнул, что если бы Зеленский послушал его, то давно бы заключил "гораздо более выгодную сделку" и не потерял бы миллион украинцев.

По словам Трампа, Соединенные Штаты делятся с Украиной разведданными, а взамен не получают ничего. Он добавил, что Украине, возможно, пришло время выставить на мирные переговоры кого-то другого вместо Зеленского.

Путин заявил, что создание зоны безопасности на Украине не станет предметом переговоров

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Сюжет: Переговоры по Украине
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