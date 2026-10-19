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19 октября, 14:30

Мэр Москвы

Собянин: здание Поливановской гимназии в Хамовниках открыто после реставрации

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

Сергей Собянин открыл историческое здание Поливановской гимназии после реставрации. В нем расположены детская музыкальная школа имени Мурадели и детская художественная школа имени Серова.

"Школа у вас замечательная, с огромной историей, одна из самых старых школ искусств в городе Москве. Отсюда вышло большое количество знаменитых музыкантов", – отметил мэр в ходе общения с учащимися.

Собянин напомнил, что столичные власти проводят большую программу по обновлению школ искусств. К настоящему времени по программе уже реконструировано 160 школ. Также закуплены новое оборудование и музыкальные инструменты.

В материалах пресс-службы мэра и правительства Москвы уточняется, что открытое после реставрации историческое здание на улице Пречистенке входит в ансамбль объекта культурного наследия федерального значения – "Усадьба: дом Степанова, гимназия Поливанова, XVIII–XIX веков".

Специалисты провели комплекс работ по реставрации и приспособлению объекта к современному использованию, чтобы сохранить исторический облик и интерьеры. Были обновлены фасад и кровля, восстановлены утраченные элементы декора, а также выполнен еще ряд работ.

Для детской музыкальной школы имени Мурадели закупили более 800 единиц современного оборудования и интерьерных решений. Еще более 1,6 тысячи единиц оборудования – для детской художественной школы имени Серова.

Кроме того, в здании оборудованы классы, позволяющие создать комфортные условия для занятий живописью и графикой. В большом концертном зале будут проходить в том числе мероприятия с участием профессиональных музыкантов.

Ранее стало известно, что в Старом Гостином Дворе в феврале 2027 года стартуют реставрационные работы. Последний раз этот памятник архитектуры приводили в порядок в 1995 году. Планируемые работы позволят сохранить уникальный объект культурного наследия, а также обеспечить безопасность посетителей в будущем.

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