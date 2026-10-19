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19 октября, 18:29

Происшествия

Адвокат Navai назвала хорошими перспективы выйти рэперу на свободу

Фото: instagram.com (принадлежит Meta, организация признана экстремистской и запрещена в РФ)/navaib

У рэпера Navai (настоящее имя – Наваи Бакиров. – Прим. ред.), арестованного в Казахстане по делу о контрабанде наркотиков, есть шансы в скором времени освободиться. Об этом сообщает РЕН ТВ со ссылкой на адвоката исполнителя Рену Керимову.

По ее словам, она навещает артиста в СИЗО. Там он ведет обычный образ жизни, читает книги и общается с сокамерниками. Керимова отметила, что у Navai "очень хорошо идут дела".

"Он парень очень адекватный, с хорошим чувством юмора и ко всему готов, но надеется на лучшее", – сообщила адвокат.

Адвокат добавила, что сам рэпер возражает против публичного обсуждения конкретных шагов по его защите, опасаясь, что это может повредить его позиции как иностранного гражданина.

Также, комментируя обстоятельства задержания, Керимова заявила, что в момент инцидента в автомобиле рэпер находился не один.

"Мог любой взять на себя это (вину. – Прим. ред.), но Navai посчитал, что лучше так", – сказал Керимова.

По ее мнению, вины рэпера нет. Однако признавать ее или нет – это прерогатива Navai. Керимова добавила, что дело идет в штатном режиме.

Navai задержали в Казахстане после обнаружения 2,5 марихуаны в его автомобиле. Сообщалось, что наркотики нашли в кармане водительского сиденья, а сам артист во время допроса признался, что приобрел их в Бишкеке.

Впоследствии рэпера заключили под стражу на два месяца. Расследование ведется по статьям о контрабанде и незаконном хранении наркотических средств.

Защита добивается изменения меры пресечения – рэпера могут освободить под залог в размере 2,1 миллиона тенге, или около 390 тысяч рублей. Окончательное решение примет суд, рассмотрение апелляции ожидается на этой неделе.

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