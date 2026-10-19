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19 октября, 18:33

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Андролог Фомин: бесконтрольный прием тестостерона ведет к инсульту

Врач рассказал о смертельно опасных последствиях бесконтрольного приема тестостерона

Фото: 123RF.com/mikkiorso

Бесконтрольный прием тестостерона может закончиться инсультом и инфарктом. Об этом Москве 24 рассказал эндокринолог-андролог Александр Фомин.

Ранее телеграм-канал Baza сообщил, что увлечение биохакеров препаратами с тестостероном ради роста мышц и повышения либидо привело к дефициту подобных лекарственных средств. Однако Фомин предупредил, что такие препараты категорически нельзя использовать без назначения грамотного врача.

"Они нужны, только когда есть реальные основания. Например, если выявляется заболевание, при котором возможность выработки тестостерона может быть резко снижена. Тогда курс терапии действительно улучшает состояние человека", – пояснил андролог.

Но даже в этом случае курс проходит под постоянным надзором врача, который регулярно контролирует изменения в состоянии пациента и дозировку препарата.

Бесконтрольная терапия тестостероном связана с высоким риском развития различных побочных эффектов. Самый частый – это значительное повышение уровня гемоглобина, приводящее к сгущению крови. Соответственно, сердцу становится сложно ее перекачивать, и оно начинает работать на износ. Усиленные физические нагрузки усугубляют картину. А если у человека изначально есть проблемы со здоровьем, все может привести к катастрофическим последствиям.
Александр Фомин
эндокринолог-андролог

К тому же надо учитывать, что курсы, которые иногда советуют в спортзалах, часто очень сильно отличаются от тех, что назначают врачи.

"Если медики говорят примерно об инъекции раз в 10 дней, то на фитнес-курсе тестостерон иногда колят раз в 2–3 дня. После такого темпа организм может просто сломаться. Есть риск, что все закончится даже инсультом или инфарктом", – отметил Фомин.

Поэтому при любых мыслях о приеме тестостерона советоваться нужно не со знакомыми, а с врачом. В противном случае желание прокачать здоровье приведет к необходимости длительно его восстанавливать либо даже к инвалидности, заключил врач.

Ранее уролог-андролог Владислав Гладышев рассказал, что снижение уровня тестостерона отражается на мужском населении прежде всего через ожирение. В жировой ткани есть фермент ароматаза, который превращает тестостерон в женские гормоны. То есть чем больше жира, тем меньше тестостерона.

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