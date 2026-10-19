Суд приостановил работу трех заведений в Москве из-за нарушения СанПиН

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Никулинский районный суд Москвы приостановил деятельность трех предприятий общественного питания – Djedu bistro, Home Bakery и Ami. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Мосгорсуда.

Дела об административных правонарушениях в отношении ИП Омарова З. З., ИП Магомедова А. И. и ИП Беркиханов А. М. суд рассмотрел 15 сентября 2026 года. Предпринимателей признали виновными по статье 6.6 КоАП РФ.

Суд установил, что внеплановая выездная проверка выявила нарушения законодательства в области санитарно-эпидемиологических требований к организации питания населения.

Таким образом, деятельность Djedu bistro приостановлена на 60 суток, Home Bakery и Ami – на 65. Предприятия расположены в муниципальном округе Раменки, на улице Винницкой. Решение подлежит немедленному исполнению, указали в инстанции.

Ранее столичный суд назначил штраф в размере 30 тысяч рублей владельцу пекарни на Казанском вокзале, который продавал просроченную газировку и гнилые яблоки. Проверку точки общепита провела транспортная прокуратура совместно со специалистами центра гигиены и эпидемиологии.