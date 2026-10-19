NBC News: во Флориде выдали ордер на арест бывшего лидера Кубы Рауля Кастро

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Суд американского штата Флорида выдал ордер на арест 95-летнего бывшего лидера Кубы Рауля Кастро. Об этом сообщает NBC News.

В мае власти США предъявили ему обвинения в убийстве по четырем пунктам, уничтожении воздушного судна по двум пунктам, а также в преступном сговоре с целью убийства американцев. По делу проходят еще пять ответчиков.

По данным телеканала, эти обвинения могут быть связаны с инцидентом 1996 года. В то время кубинские военно-вооруженные силы сбили два самолета эмигрантской организации "Братья приходят на помощь", которая базируется в Майами. Прокуратура Флориды возобновила расследование этого дела в этом году.

Ранее Минфин США включил в санкционный список внука бывшего лидера Кубы Рауля Кастро и пять кубинских компаний. Ограничения были введены против Фиделя Эрнесто Кастро Калиса, а также Внешнеторгового банка Кубы, компаний Comercial Cupet, Nicarotec, Abapet и Cexni.

США сохраняют экономическое эмбарго против Кубы с начала 1960-х годов. В последние годы Вашингтон расширил санкционное давление на островное государство.