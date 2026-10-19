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19 октября, 17:04

Город

На Киностудии Горького нашли фрагмент уникального "кузнецовского" алтаря

Фото: Мосинформ

В Москве на складах Киностудии имени Максима Горького обнаружили фрагмент уникального алтаря из кузнецовского фарфора, который мог быть изготовлен на рубеже XIX–XX веков. Об этом сообщает "Мосинформ" со ссылкой на заместителя генерального директора по маркетингу и коммуникации киностудии Анну Харнас.

Отмечается, что алтарь выпустило товарищество производства фарфоровых и фаянсовых изделий М. С. Кузнецова, работавшее примерно с 1889 по 1918 год. Когда именно изготовили алтарь и как он попал в комплекс "Костюмы и реквизиты" киностудии на улице Сергея Эйзенштейна, еще предстоит установить.

По словам Харнас, всего до 1917 года было изготовлено лишь 16 таких алтарей, а большая их часть утрачена. Учреждение хочет получить грант на исследовательскую работу и выяснить, как алтарь и другие предметы культа, христианские и буддийские, оказались на киностудии. Кроме того, экспозиция коллекции фарфора уже в разработке.

В целом на комплекс киностудии планируется водить экскурсии лишь несколько раз в месяц. Их небольшое число обусловлено тем, что в комплексе постоянно идет работа, включая восстановление реквизита, который нашли в плачевном состоянии. Например, на реставрации находится костюм Анидаг из "Королевства кривых зеркал".

"Это же наш остров сокровищ, там можно увидеть наряды с самых разных фильмов", – добавила она.

Для осмотра уже выставлены костюмы других героев этой картины, шубки и полушубки из "Морозко", наряды из "Героя нашего времени", "Юности Петра" и "Тихого Дона", копия миелофона Алисы Селезневой из "Гостьи из будущего", трон Петра I из "В начале славных дел", а также коллекция видеокамер, на которые раньше снимали кино.

Ранее Сергей Собянин рассказывал, что в Москве за 2–3 года площадь действующих павильонов Киностудии Горького увеличили более чем в 10 раз – до 106 тысяч квадратных метров, а объемы производства выросли в 5 раз.

Градоначальник указывал, что до перехода в собственность столицы в 2023 году киностудия находилась в критическом состоянии – износ исторической площадки на улице Сергея Эйзенштейна превышал 60%, а корпуса в Валдайском проезде были близки к аварийному состоянию.

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