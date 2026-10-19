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Певец Стас Костюшкин заявил, что пора легендарных треков прошла – теперь артистам не дают времени, чтобы они смогли покорить слушателей. Мнением артист поделился на концерте "День рождения МУЗ-ТВ. 30 лет", передает "Звездач" в MAX.

"Просто нет музыки. Музыка стала настолько скоротечна", – отметил исполнитель.

По его словам, раньше песня три месяца звучала на радио, затем снимался клип, а через год композиция становилась близка людям. В настоящее же время, подчеркнул артист, на такой путь отводят две недели. Из-за этого исполнители выпускают треки раз в неделю, чего раньше не было.

"MONA пишет потрясающие песни, Вася Баста, JONY, но а где легендарные?" – поделился он.

Ранее народный артист России Григорий Лепс раскритиковал вокальные способности американской исполнительницы Мадонны. По его словам, ей не хватает ни голоса, ни подачи. При этом сам Лепс также признал, что не обладает голосом.