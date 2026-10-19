Российские войска поразили шедшее в Одессу судно с грузами для ВСУ

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Российские военные днем поразили сухогруз, который доставлял в порт Одесса грузы, предназначенные для обеспечения Вооруженных сил Украины. Об этом сообщили в Минобороны России.

По данным ведомства, удары беспилотными летательными аппаратами наносились по портовой инфраструктуре Украины и по морским судам, которые задействованы в доставке военных грузов на Украину.

В ночь на 19 октября армия России нанесла массированный удар по объектам в Киеве и области. Бойцы использовали высокоточное оружие и ударные беспилотники большой дальности.

В результате были поражены военные предприятия, места хранения крылатых ракет и БПЛА, а также центр обработки данных "Дата групп". Отмечалось, что он полностью выведен из строя.

Кроме того, Вооруженные силы РФ ударили по сухогрузу, который находился в море в 130 километрах юго-западнее порта Одесса. На борту были грузы военного и двойного назначения.