Суд Москвы арестовал счета производителя икры "Красное золото" на 1,4 млрд рублей

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Арбитражный суд Москвы арестовал деньги, находящиеся на счетах производителя икры и других морепродуктов "Красное золото" на сумму более 1,4 миллиарда рублей. Об этом говорится в материалах дела, которые приводит РИА Новости.

Меры были приняты в связи с заявлением столичной инспекции Федеральной налоговой службы России № 20. Ведомство потребовало признать взаимозависимыми лицами ООО "Группа компаний "Красное золото" и ООО "Северо-Восточная компания СВК". Третьими фигурантами по делу стали ООО "Торговый дом "Северо-Восточная компания СВК" и ООО "Северо-Восточная Компания ЛТД".

По данным сервиса "БИР-Аналитик", совладельцами ООО "ГК "Красное золото" являются Федор Широков (45%), Алиса Куликова (35%) и Андрей Куликов (20%). Компания занимается переработкой и консервированием рыбы, ракообразных и моллюсков. Чистая прибыль за 2025 год превысила 30 миллионов рублей.

Арест не затрагивает средства, которые идут на зарплату сотрудникам, уплату налогов, сборов и страховых взносов. Суд также запретил ФНС проводить любые регистрационные действия и вносить изменения в Единый государственный реестр юридических лиц в отношении ответчика – за исключением смены учредителей (участников) и генерального директора. Роспатенту запрещено совершать регистрационные действия с товарными знаками "Красное золото" и "Тунгутун".

Вместе с этим Арбитражный суд Москвы повторно рассматривает заявление ООО "Северо-Восточная Компания ЛТД". Эта организация оспаривает принятое в 2021 году решение о доначислении ООО "Торговому дому "Северо-Восточная Компания СВК" более 1,4 миллиарда рублей налога на добавленную стоимость и более 369 миллионов рублей пени по нему. По делу проводится экспертиза, само разбирательство приостановлено.

Ранее межрайонная инспекция ФНС России по Омской области пыталась добиться признания АО "Русский холодъ" банкротом. Группа компаний "Русский холодъ" зарегистрирована в Алтайском крае и входит в число крупнейших производителей мороженого в России. У предприятия две производственные площадки: в Москве и в Барнауле.

До этого СМИ сообщали о трудностях АО с высокой кредитной нагрузкой на фоне стагнации в отрасли. Общий долг основной и еще трех дочерних компаний в 2025 году превысил 12,5 миллиарда рублей.