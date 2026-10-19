Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

19 октября, 18:15

Экономика

Суд Москвы арестовал счета производителя икры "Красное золото" на 1,4 млрд рублей

Фото: depositphotos/JanPietruszka

Арбитражный суд Москвы арестовал деньги, находящиеся на счетах производителя икры и других морепродуктов "Красное золото" на сумму более 1,4 миллиарда рублей. Об этом говорится в материалах дела, которые приводит РИА Новости.

Меры были приняты в связи с заявлением столичной инспекции Федеральной налоговой службы России № 20. Ведомство потребовало признать взаимозависимыми лицами ООО "Группа компаний "Красное золото" и ООО "Северо-Восточная компания СВК". Третьими фигурантами по делу стали ООО "Торговый дом "Северо-Восточная компания СВК" и ООО "Северо-Восточная Компания ЛТД".

По данным сервиса "БИР-Аналитик", совладельцами ООО "ГК "Красное золото" являются Федор Широков (45%), Алиса Куликова (35%) и Андрей Куликов (20%). Компания занимается переработкой и консервированием рыбы, ракообразных и моллюсков. Чистая прибыль за 2025 год превысила 30 миллионов рублей.

Арест не затрагивает средства, которые идут на зарплату сотрудникам, уплату налогов, сборов и страховых взносов. Суд также запретил ФНС проводить любые регистрационные действия и вносить изменения в Единый государственный реестр юридических лиц в отношении ответчика – за исключением смены учредителей (участников) и генерального директора. Роспатенту запрещено совершать регистрационные действия с товарными знаками "Красное золото" и "Тунгутун".

Вместе с этим Арбитражный суд Москвы повторно рассматривает заявление ООО "Северо-Восточная Компания ЛТД". Эта организация оспаривает принятое в 2021 году решение о доначислении ООО "Торговому дому "Северо-Восточная Компания СВК" более 1,4 миллиарда рублей налога на добавленную стоимость и более 369 миллионов рублей пени по нему. По делу проводится экспертиза, само разбирательство приостановлено.

Ранее межрайонная инспекция ФНС России по Омской области пыталась добиться признания АО "Русский холодъ" банкротом. Группа компаний "Русский холодъ" зарегистрирована в Алтайском крае и входит в число крупнейших производителей мороженого в России. У предприятия две производственные площадки: в Москве и в Барнауле.

До этого СМИ сообщали о трудностях АО с высокой кредитной нагрузкой на фоне стагнации в отрасли. Общий долг основной и еще трех дочерних компаний в 2025 году превысил 12,5 миллиарда рублей.

Читайте также


судыэкономикаеда

Москвичи занялись йогой во дворце в "Царицыно"

За 90 минут такой практики участники заплатили 8 тысяч рублей

Такой антураж может помочь добиться цели вести здоровый образ жизни и найти гармонию в себе

Читать
закрыть

Почему учителей увольняют за соцсети?

Воспитательницу из Оренбурга хотят уволить из-за откровенного контента

Сама воспитательница заявила о травле со стороны руководства

Читать
закрыть

Зачем президент США публично разгромил политику Зеленского?

Эксперты уверены: высказывания Трампа способствуют пониманию причин затягивания конфликта

Окружение Зеленского сейчас извлекает от продолжения боевых действий больше выгоды, чем когда-либо

Читать
закрыть

Когда теплая погода уйдет из Москвы?

"Золотая" осень закончится, когда все листья опадут с деревьев

В ночь на 20 октября при ясном небе по области подморозит от 0 до минус 3 градусов, в Москве – около 0

Читать
закрыть

Зумеров назвали самым несчастным поколением

Только 44% опрошенных зумеров оценили свое благополучие как высокое

Зумеры теряют вкус к жизни не из-за слабости характера, а по строгим законам нейробиологии

Читать
закрыть

В России предложили ввести предоплату в вузах

Мера нужна, чтобы поступающие не заключали договоры сразу с несколькими вузами и не занимали места

Однако эксперты напоминают: привилегией системы образования в РФ остается широкий выбор

Читать
закрыть

Многодетным мужчинам предложили платить 2 миллиона рублей

Задача капитала – это поддержка, прежде всего, ответственного отцовства

Читать
закрыть

Волки запугали российские регионы

В одном из случаев волк погнался за женщиной, которая выгуливала собаку

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика