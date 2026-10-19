Суд признал незаконной выплату алиментов вратарем ПСЖ Сафоновым со счета его второй жены

Фото: ТАСС/URA.RU/Илья Московец

Мосгорсуд признал незаконной попытку использовать футболистом клуба "Пари Сен-Жермен" и сборной России Матвеем Сафоновым счета его второй жены для выплаты алиментов ребенку от первого брака. Об этом сообщает ТАСС.

Как рассказал представитель Сафонова, спортсмен начал подозревать, что его экс-супруга тратит средства, полученные в качестве алиментов, не на ребенка, а на другие нужды. В связи с этим он решил открыть счет для ребенка, чтобы перечислять деньги непосредственно ему.

Этот счет открыла вторая жена Сафонова блогер Марина Кондратюк. После этого футболист попросил пристава зачесть средства на этом счету в качестве алиментов.

Пристав отказал, а Сафонов подал жалобу в Хорошёвский суд на его действия. Решение было принято не в его пользу.

Сафонов развелся со своей прошлой женой Анастасией Казачек в 2021 году, а в 2024-м суд обязал его выплачивать четверть доходов на содержание дочери. В итоге долг составил более 64 миллионов рублей, однако футболист полностью его оплатил.

Позже Сафонов подал заявление в правоохранительные органы на экс-супругу из-за возможного злоупотребления правами. В июле 2026 года он пожаловался в КС на норму об уплате алиментов.

В свою очередь, Конституционный суд России рассмотрел дело о проверке нормы Семейного кодекса об установлении алиментов по жалобе Сафонова. Спортсмен оспаривал пункт 1 статьи 81 Семейного кодекса.

Футболист заявил, что перечислил на алименты более 61 миллиона рублей. На данный момент общая сумма выплат на содержание ребенка превысила 90 миллионов рублей.

