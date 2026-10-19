Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

19 октября, 19:05

Спорт

Суд признал незаконной выплату алиментов вратарем ПСЖ Сафоновым со счета его второй жены

Фото: ТАСС/URA.RU/Илья Московец

Мосгорсуд признал незаконной попытку использовать футболистом клуба "Пари Сен-Жермен" и сборной России Матвеем Сафоновым счета его второй жены для выплаты алиментов ребенку от первого брака. Об этом сообщает ТАСС.

Как рассказал представитель Сафонова, спортсмен начал подозревать, что его экс-супруга тратит средства, полученные в качестве алиментов, не на ребенка, а на другие нужды. В связи с этим он решил открыть счет для ребенка, чтобы перечислять деньги непосредственно ему.

Этот счет открыла вторая жена Сафонова блогер Марина Кондратюк. После этого футболист попросил пристава зачесть средства на этом счету в качестве алиментов.

Пристав отказал, а Сафонов подал жалобу в Хорошёвский суд на его действия. Решение было принято не в его пользу.

Сафонов развелся со своей прошлой женой Анастасией Казачек в 2021 году, а в 2024-м суд обязал его выплачивать четверть доходов на содержание дочери. В итоге долг составил более 64 миллионов рублей, однако футболист полностью его оплатил.

Позже Сафонов подал заявление в правоохранительные органы на экс-супругу из-за возможного злоупотребления правами. В июле 2026 года он пожаловался в КС на норму об уплате алиментов.

В свою очередь, Конституционный суд России рассмотрел дело о проверке нормы Семейного кодекса об установлении алиментов по жалобе Сафонова. Спортсмен оспаривал пункт 1 статьи 81 Семейного кодекса.

Футболист заявил, что перечислил на алименты более 61 миллиона рублей. На данный момент общая сумма выплат на содержание ребенка превысила 90 миллионов рублей.

Читайте также


судыспорт

Москвичи занялись йогой во дворце в "Царицыно"

За 90 минут такой практики участники заплатили 8 тысяч рублей

Такой антураж может помочь добиться цели вести здоровый образ жизни и найти гармонию в себе

Читать
закрыть

Почему учителей увольняют за соцсети?

Воспитательницу из Оренбурга хотят уволить из-за откровенного контента

Сама воспитательница заявила о травле со стороны руководства

Читать
закрыть

Зачем президент США публично разгромил политику Зеленского?

Эксперты уверены: высказывания Трампа способствуют пониманию причин затягивания конфликта

Окружение Зеленского сейчас извлекает от продолжения боевых действий больше выгоды, чем когда-либо

Читать
закрыть

Когда теплая погода уйдет из Москвы?

"Золотая" осень закончится, когда все листья опадут с деревьев

В ночь на 20 октября при ясном небе по области подморозит от 0 до минус 3 градусов, в Москве – около 0

Читать
закрыть

Зумеров назвали самым несчастным поколением

Только 44% опрошенных зумеров оценили свое благополучие как высокое

Зумеры теряют вкус к жизни не из-за слабости характера, а по строгим законам нейробиологии

Читать
закрыть

В России предложили ввести предоплату в вузах

Мера нужна, чтобы поступающие не заключали договоры сразу с несколькими вузами и не занимали места

Однако эксперты напоминают: привилегией системы образования в РФ остается широкий выбор

Читать
закрыть

Многодетным мужчинам предложили платить 2 миллиона рублей

Задача капитала – это поддержка, прежде всего, ответственного отцовства

Читать
закрыть

Волки запугали российские регионы

В одном из случаев волк погнался за женщиной, которая выгуливала собаку

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика