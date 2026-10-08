Конституционный суд изучил дело об алиментах по жалобе футболиста Сафонова

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Конституционный суд России рассмотрел дело о проверке нормы Семейного кодекса об установлении алиментов по жалобе футболиста Матвея Сафонова, передает РИА Новости.

Спортсмен оспаривает пункт 1 статьи 81 Семейного кодекса. Согласно ему, алименты на содержание ребенка составляют определенную долю от дохода плательщика. По решению судов, как говорится в жалобе, Сафонов с января 2022 года обязан выплачивать алименты на несовершеннолетнего ребенка в размере четверти заработка или иного дохода.

При этом футболист отмечает, что полностью погасил задолженность по алиментам за почти 3,5 года, перечислив более 61 миллиона рублей. На данный момент общая сумма выплат на содержание ребенка превысила 90 миллионов рублей.

Спортсмен обратился в суд с требованием признать положение Семейного кодекса противоречащей Конституции. Он утверждает, что данная норма, в случае отсутствия соглашения об уплате алиментов, не позволяет установить их размер в фиксированной денежной сумме с учетом реальных потребностей ребенка.

Во время слушаний полномочный представитель президента в КС Дмитрий Мезенцев заявил, что оспариваемый пункт не противоречит Конституции. Законодательством в достаточной степени определены механизмы для обеспечения баланса интересов между несовершеннолетними детьми и их родителями в контексте алиментных отношений.

Такую же позицию высказал полномочный представитель Совета Федерации в КС Андрей Клишас. По его мнению, заявителю следовало обосновать целесообразность назначения алиментов в твердой денежной сумме в суде общей юрисдикции, законодательных препятствий для этого нет.

"Я понимаю, что, возможно, эта ситуация привела к нарушению прав заявителя, но вряд ли это явилось следствием неконституционности той нормы, на которую заявитель указывает в своей жалобе", – отметил он.

Постановление суда по делу будет провозглашено позже в установленном порядке.

Сафонов развелся со своей прошлой женой в 2021 году, а в 2024-м суд обязал его выплачивать четверть доходов на содержание дочери. В итоге долг составил свыше 64 миллионов рублей, однако футболист полностью его оплатил.

Позже Сафонов подал заявление в правоохранительные органы на экс-супругу из-за возможного злоупотребления правами. А в июле 2026 года футболист подал жалобу в КС на норму об уплате алиментов.