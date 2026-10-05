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05 октября, 14:53

Спорт

Вратарь сборной России Сафонов рассказал о плюсах и минусах своей популярности

Фото: Агентство "Москва"/Ярослав Чингаев

Вратарь сборной России и ПСЖ Матвей Сафонов в интервью Sport24 рассказал, как большая популярность сказывается на его повседневной жизни.

По словам футболиста, узнаваемость имеет как плюсы, так и минусы. Среди положительных моментов он отметил доброжелательную реакцию людей. Например, когда Сафонов прилетел в Россию, его узнали в очереди на паспортный контроль и предложили пройти без ожидания, однако вратарь отказался, посчитав это неудобным.

Негативная сторона популярности проявляется в моменты, когда спортсмен хочет провести время с женой. Сафонов рассказал, что во время ужина в ресторане его часто прерывают просьбами о совместном фото. Он привел в пример случай, когда его хлопнули по плечу в тот момент, когда он подносил ложку с супом ко рту, и попросили уделить минуту внимания.

Вратарь признался, что такие ситуации не всегда уместны, но он старается сохранять границы: предлагает поклонникам сделать снимок после завершения трапезы. При этом Сафонов подчеркнул, что рад возможности вдохновлять людей и показывать пример. Он отметил, что получает удовольствие от участия в мероприятиях и видит много улыбок, а также получает подарки. По его словам, это "дорогого стоит".

Ранее Сафонов заявил, что считает неуместным, когда его сравнивают с вратарем ЦСКА Игорем Акинфеевым. По его словам, Акинфеев оказал на российский футбол гораздо большее влияние, чем он сам. Сафонов отметил, что Акинфеева до сих пор вспоминают в Европе.

При этом футболист признал, что и сам является узнаваемой фигурой в Европе. Однако он все равно считает, что Акинфеев внес более значительный вклад в развитие отечественного футбола.

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