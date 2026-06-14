Футболист ПСЖ Сафонов сыграл свадьбу с Кондратюк

Фото: instagram.com (принадлежит Meta, признана экстремистской и запрещена на территории РФ)/symidi

Вратарь сборной России и французского клуба "Пари Сен-Жермен" (ПСЖ) Матвей Сафонов и его жена Марина Кондратюк провели свадебную церемонию, об этом сама Кондратюк рассказала в своем телеграм-канале.

"Мы смогли собрать близких и родных людей за одним столом (точнее… за двумя столами). Все прошло так, как мы хотели", – написала Кондратюк.

Пара расписалась еще в 2025 году в консульстве России в Париже. Для Сафонова это уже второй брак, ранее он был женат на Анастасии Казачек. О разводе пары стало известно в октябре 2021 года. У футболиста от первого брака также есть дочь Майя.

Сафонов перешел в ПСЖ из "Краснодара" летом 2024 года. С французским клубом он дважды выигрывал Лигу чемпионов, на его счету также две победы в чемпионате Франции, Кубок и Суперкубок Франции, Суперкубок УЕФА и Межконтинентальный кубок.

Ранее блогеры Аня Покров и Артур Бабич сыграли свадьбу в Подмосковье. Среди гостей были певица Клава Кока и ее возлюбленный Дима Масленников, а также блогеры Эльдар Джарахов, Юлия Гаврилина, Наталья Гасанханова, Алексей Столяров и его жена Вера Бондарева.

