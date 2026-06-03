Юрист Георгиева: дебош на чужой свадьбе может повлечь штраф

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Дебош, устроенный на чужой свадьбе, может повлечь административную или уголовную ответственность, заявила юрист Алла Георгиева в беседе с изданием "Абзац".

Она объяснила, что полицейские могут трактовать случившееся как мелкое хулиганство или побои, в зависимости от масштаба порчи мебели и количества пострадавших. В результате штраф может быть небольшим, до 1 тысячи рублей, но если хулиган откажется признавать вину и компенсировать убытки, его могут арестовать на срок до 15 суток.

При этом под статью о побоях подпадают драка и возможные травмы, в таком случае может грозить уголовная ответственность. Дебошира могут приговорить к обязательным или исправительным работам, а также ограничить свободу на срок до 2 лет.

"Если в пылу драки человеку нанесли ущерб здоровью, но виновный признался и компенсировал ущерб, суд учтет это как смягчающее обстоятельство, и тогда человека могут привлечь к минимальному наказанию. Но, если он считает, что прав, ему могут дать максимум", – добавила эксперт.

Если суд признает человека виновным в умышленном уничтожении имущества, то его обяжут оплатить штраф до 40 тысяч рублей либо в размере зарплаты за определенное время. При этом в гражданско-правовом порядке будут взыскиваться деньги за испорченное свадебное платье. В гражданском иске также будет учтена компенсация морального вреда, которая оценивается индивидуально.

Наказание по статье о грабеже можно получить за попытку завладеть чужим имуществом – в этом случае также можно получить наказание вплоть до лишения свободы, при этом использование угроз добавит к наказанию несколько лет.

"Материальный ущерб ресторану оформляется через акт при вызове сотрудников полиции и через претензию с просьбой оплаты. Если нарушитель отказывается исполнять требования, тогда направляется иск в суд", – заключила Георгиева.

Ранее юрист Ярослав Остапенко предупредил, что к уголовной ответственности может привести отправка откровенных сообщений и интимных фотографий незнакомым людям в попытке наладить контакт. Однако для привлечения к ответственности необходим прямой умысел – человек должен осознанно отправить подобный материал конкретному адресату. Случайная же пересылка "не той картинки" сама по себе не делает человека виновным.

