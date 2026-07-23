Эксперт Криштоп: нейлоновые пляжные зонты не защищают от солнца

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Пляжные зонты, сделанные из нейлона и полиэстера, пропускают рассеянное излучение и не защищают от солнца. Об этом заявил ТАСС профессор кафедры "Общая физика" Пермского национального исследовательского политехнического университета (ПНИПУ), доктор физико-математических наук Виктор Криштоп.

"Через стандартные для этого изделия полиэстер или нейлон проходит от 10 до 35% УФ-лучей", – сказал Криштоп.

Специалист также отметил, что человек может загореть, даже если носит полностью закрытую одежду. Он связал это со способностью легких тканей пропускать до половины ультрафиолетовых лучей.

По словам Криштопа, песок усиливает влияние солнца на человека: он отзеркаливает до 18% УФ-излучения. В то же время вода отражает до 10% солнечных лучей.

Эксперт призвал не пренебрегать правилами ежедневной фотозащиты. Он подчеркнул, что последствия излучения копятся годами и проявляются спустя время.

Ранее врач-дерматолог, эндокринолог, кандидат медицинских наук Ирина Скорогудаева заявила, что покупка одежды с SPF оправданна только при нахождении под открытым солнцем 10 часов и более.

По ее словам, вещи действительно не пропускают лучи, но оградить тело от UVB под силу и вполне обычной одежде.