Котяков: единое пособие снизило уровень бедности в России до 6,7%

Фото: 123RF.соm/vershininphoto

Уровень бедности в России в результате внедрения единого пособия сократился до 6,7%. Об этом сообщил министр труда и социальной защиты Антон Котяков на заседании комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов.

"Внедрение единого пособия позволило значительно снизить уровень бедности в стране. Показатель в 6,7% напрямую характеризует результат этой меры поддержки", – цитирует Котякова ТАСС.

По словам министра, в настоящее время единое пособие получают более 9 миллионов граждан. Среди них – дети до 17 лет и беременные женщины.

Ранее Владимир Путин заявлял, что за 5 лет зарплаты в России выросли на 30% в реальном выражении. При этом их дальнейший рост должен быть в первую очередь связан с повышением производительности труда.

Медианная зарплата в России по итогам прошлого года достигла 65,3 тысячи рублей. За 5 лет медианный уровень предлагаемых зарплат вырос вдвое.

