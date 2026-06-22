Специалист Исакова: поступление зарплаты ночью не нарушает закон

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Заработная плата может поступить на счет сотрудника ночью. Это не является нарушением закона, рассказала эксперт по трудовым отношениям и кадровым системам Юлия Исакова в беседе с RT.

Трудовое законодательство России не устанавливает ограничений по времени суток для зачисления оклада на банковский счет работника, пояснила она. Главным требованием является соблюдение работодателем установленных сроков выплат.

"Основная статья, регулирующая выплату заработной платы, – 136 ТК России. Она устанавливает порядок, место и сроки выплаты зарплаты, а также правило, что платить нужно не реже чем каждые полмесяца, например, в середине месяца и в конце", – указала специалист.

Ситуации с приходом средств ночью часто связаны с особенностями работы банков и платежных систем, а не с действиями работодателя. Несмотря на то что многие финорганизации обрабатывают платежи круглосуточно, массовые зачисления средств сотрудникам периодически происходят ночью или ранним утром.

Также важен тип перевода. Например, при внутренних переводах между счетами одного банка или использовании современных систем быстрых расчетов деньги поступают практически мгновенно, независимо от времени суток.

"Именно поэтому на практике многие работодатели используют зарплатные проекты – в том числе для того, чтобы упростить и ускорить зачисления сотрудникам за счет внутренних банковских процессов. Это не обязательное требование, а скорее организационный инструмент, который позволяет снизить влияние межбанковских задержек", – объяснила Исакова.

Вместе с тем немаловажную роль играют дата и время отправки средств работодателем. Если бухгалтерия отправляет платежные документы вечером, зарплата может быть зачислена ночью или даже на следующий день.

Еще одним фактором влияния являются внутренние правила банков, включая временные окна для платежей и порядок обработки операций, особенно при переводах между разными кредитными организациями.

Таким образом, по словам аналитика, зачисление зарплаты в ночное время представляет собой стандартную техническую особенность банковской инфраструктуры, которая сама по себе не указывает на задержку выплаты или нарушение со стороны работодателя.

Ранее Владимир Путин заявлял, что за последние 5 лет реальные зарплаты в России выросли на 30% за вычетом инфляции. Президент подчеркивал, что дальнейший рост должен быть связан с повышением производительности труда. Кроме того, необходима эффективная организация производства, а за основу следует взять современные технологические решения отечественной инженерной школы.