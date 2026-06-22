Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Сервис "Библиотеки Москвы" составил подборку детских книг ко Дню памяти и скорби, сообщил портал мэра и правительства столицы.

Например, дети младшего возраста могут почитать "Город-герой Москва: 60-летию присвоения звания "Город-герой" посвящается". Автор книги Светлана Водолажская рассказывает, почему столицу называют не только городом-героем, но и считают символом мужества и стойкости.

Из книги "Рассказы о войне для детей" авторства Леонида Пантелеева можно будет узнать, какие трудности выпали на долю детей во время Великой Отечественной войны, а познакомиться с историями о крупнейших сражениях, о том, кто такой Александр Морозов и почему собаку Джульбарса во время Парада Победы с почетом пронесли по Красной площади, можно с помощью произведения Александра Монвиж-Монтвида "Великая Отечественная война".

Для детей среднего возраста можно выбрать книгу "Маленьких у войны не бывает" авторства Татьяны Кудрявцевой. Это истории о реальных людях, которые оказались на войне еще детьми, например, в блокаду Ленинграда или даже на фронте. В книге, кроме иллюстраций, есть детские рисунки и документальные снимки.

Еще одна книга – "От Москвы до Бреста: по дороге славы". Писательница Елена Шитикова приглашает читателей в путешествие, охватывающее важнейшие события России и Белоруссии – противостояние польско-литовскому войску, наполеоновское нашествие, тяжелые бои и победы в ВОВ.

Помимо этого, можно прочитать "Иван" Владимира Богомолова. В центре истории – 12-летний мальчик Иван, который отправляется через линию фронта, чтобы отомстить врагам.

Старшеклассники могут ознакомиться с книгой "Русский характер: рассказы, очерки, повесть". В сборник вошли рассказы множества авторов, таких как Михаил Шолохов, Алексей Толстой, Михаил Платонов и множество других. С их помощью можно не только понять истоки массового героизма народа в годы Великой Отечественной войны, но и почувствовать значимость такого понятия, как "русский характер".

Среди рекомендованных книг для детей разных возрастов есть "Девочка из Сталинграда" Марка Ефетова и "Повесть о фронтовом детстве", а также:

"Фронт приходит к нам", автор – Булат Окуджава;

сборник "Во имя жизни";

сборник "Все для победы: рассказы, стихи, воспоминания, письма, документы".

22 июня Сергей Собянин обратился к ветеранам Великой Отечественной войны, вспомнив о павших в боях за свободы и независимость Родины. Мэр отметил, что боль утраты почувствовали в каждой семье, а погибшие герои отдали свои жизни за мир и счастье будущих поколений.

