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22 июня, 12:48

Общество

В России почтили память погибших в Великой Отечественной минутой молчания

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Минута молчания прошла по всей России в День памяти и скорби. Граждане почтили погибших в Великой Отечественной войне.

Она была объявлена на главных телеканалах страны в 12:15 по московскому времени. Также минуту молчания объявили в столичном метрополитене.

Владимир Путин в день 85-й годовщины начала Великой Отечественной войны возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата. Торжественная церемония состоялась у стен Кремля в Александровском саду. Глава государства также оставил букеты цветов около тумб городов-героев, включая Киев и Одессу.

К ветеранам Великой Отечественной войны также обратился Сергей Собянин, вспомнив о павших в боях за свободу и независимость Родины. Глава города отметил, что в войне погибли десятки миллионов человек, а боль утраты почувствовали в каждой семье.

Мемориальные акции состоялись в России и за рубежом, в том числе в Армении, Молдавии и Израиле. На Крымской набережной в Москве прошла акция "Линия памяти". В ходе мероприятия участники зажгли 1 418 свечей в память о каждом дне ВОВ.

Кроме того, к памятной дате в столице приготовили обширную программу мероприятий, которые пройдут на площадках проекта "Лето в Москве". В Александровском саду стартовала акция "Вахта памяти. Вечный огонь", которая проводится уже в 35-й раз. В 04:00, когда 85 лет назад началась Великая Отечественная война, прозвучала запись диктора Юрия Левитана о нападении Германии на СССР.

Отдельную программу подготовил и музей "Главные оружейные реликвии армии" ("Г.О.Р.А."), вход в который 22 июня будет свободным. Одной из ведущих площадок для мероприятий Дня памяти и скорби было объявлено в том числе ВДНХ.

Акция "Свеча памяти" прошла на Площади Защитников Неба в Крылатском

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