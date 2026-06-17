Средняя зарплата в Москве за год увеличилась на 30 тыс рублей

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Среднемесячная номинальная зарплата в Москве по итогам марта увеличилась на 30 640 рублей по сравнению с мартом прошлого года. Об этом следует из официальной статистики Росстата.

По последним данным, средняя начисленная зарплата работников организаций в марте 2025-го составляла 188 978 рублей, тогда как в марте 2026-го – 219 618 рублей. Таким образом, средняя заработная плата в столице выросла на 30 640 рублей за год.

Тем временем средняя зарплата в России в марте этого года достигла 112 654 рублей. В этом же месяце прошлого года граждане в среднем зарабатывали 97 645 рублей.

В марте средние заработные платы более 200 тысяч рублей были зафиксированы в пяти отраслях. Абсолютным лидером стали финансисты и страховщики, чей средний заработок составил 314,1 тысячи рублей. За ними следуют сотрудники IT-сектора (226,5 тысячи рублей), добычи нефти и газа (226,4 тысячи), воздушного и космического транспорта (223,7 тысячи), а также производители табачных изделий (218 тысяч).