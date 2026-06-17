Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

17 июня, 08:53

Экономика

Средняя зарплата в Москве за год увеличилась на 30 тыс рублей

Фото: depositphotos/zaktatyana

Среднемесячная номинальная зарплата в Москве по итогам марта увеличилась на 30 640 рублей по сравнению с мартом прошлого года. Об этом следует из официальной статистики Росстата.

По последним данным, средняя начисленная зарплата работников организаций в марте 2025-го составляла 188 978 рублей, тогда как в марте 2026-го – 219 618 рублей. Таким образом, средняя заработная плата в столице выросла на 30 640 рублей за год.

Тем временем средняя зарплата в России в марте этого года достигла 112 654 рублей. В этом же месяце прошлого года граждане в среднем зарабатывали 97 645 рублей.

В марте средние заработные платы более 200 тысяч рублей были зафиксированы в пяти отраслях. Абсолютным лидером стали финансисты и страховщики, чей средний заработок составил 314,1 тысячи рублей. За ними следуют сотрудники IT-сектора (226,5 тысячи рублей), добычи нефти и газа (226,4 тысячи), воздушного и космического транспорта (223,7 тысячи), а также производители табачных изделий (218 тысяч).

Россиянам дали совет, как правильно распределить зарплату

Читайте также


экономикаобществогород

Почему зумеры массово увлеклись шахматами?

Для некоторых игра может выступить в роли дейтинга

Читать
закрыть

Как изменилась роль старшего поколения в воспитании детей?

Роза Сябитова уверена: старшее поколение больше не обязано заниматься внуками

Читать
закрыть

Как миллениалы борются с кризисом среднего возраста?

Одни осваивают роликовые коньки и бег, другие занимаются ретро-автомобилями и танцами на пилоне

Читать
закрыть

В каких случаях квас опасен для здоровья?

Лучше отказаться от напитка при гастрите, сахарном диабете, повышенном артериальном давлении

Читать
закрыть

Что важно знать о покупке черешни летом 2026 года?

Употребление некачественных плодов может привести к отравлениям и кишечным инфекциям

Читать
закрыть

Как победа РФ в Гааге повлияет на статус страны в мире?

Российская сторона удовлетворена итогом разбирательства

Эксперты уверены: арбитраж в споре между РФ и Украиной выступил очень достойно

Читать
закрыть

Как сокращение льготной ипотеки скажется на россиянах?

Снижение доли льготной ипотеки пройдет постепенно – без резких шагов

Стоимость недвижимости, если сокращение произойдет, может измениться по-разному

Читать
закрыть

Как в РФ усилят защиту детей от деструктивного контента?

Обезопасить детей можно с помощью двух составляющих – образования учителей и образования родителей

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика