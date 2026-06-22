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22 июня, 14:56

Происшествия

Обвиняемый в нападении на посетителей ТЦ Краснодара наблюдается у психиатров

Фото: МАХ/"Следком"

Обвиняемый в совершении нападения на посетителей торгового центра в Краснодаре находится под психиатрическим наблюдением. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на слова адвоката.

Других подробностей о состоянии фигуранта защита не привела.

Мужчина с ножом напал на людей в ТЦ в Краснодаре 20 июня. Он также бросил пиротехническое изделие в зону детского развлекательного центра.

Злоумышленник проник в здание через пункт быстрого питания, где не было металлоискателя, и незаметно пронес оружие. В результате нападения погибла одна женщина, еще не менее 5 человек получили ранения средней степени тяжести, среди пострадавших была беременная.

По факту ЧП возбуждено уголовное дело, нападавший задержан, признал вину и раскаялся. Нападавшему было предъявлено обвинение в убийстве и покушении на убийство.

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