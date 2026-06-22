Теннисистки Александрова и Носкова выиграли турнир в Берлине в парном разряде

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Россиянка Екатерина Александрова и чешка Линда Носкова одержали победу в финальном матче турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в Берлине в парном разряде. Они обыграли итальянку Сару Эррани и американку Николь Меличар.

Финальная встреча завершилась со счетом 6:2, 6:4. Длительность игры составила 1 час 2 минуты.

Ранее стало известно, что американские теннисистки сестры Серена и Винус Уильямс выступят в парном разряде на Уимблдоне. Они не играли вместе с 2022 года. Турнир пройдет с 29 июня по 12 июля.

До этого Серена Уильямс подала несколько заявок на участие в турнирах на травяном покрытии. В частности, она попросила wild card (специальное приглашение) на турнир WTA, чтобы сыграть с 19-летней спортсменкой из Канады Викторией Мбоко.

