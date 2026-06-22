Средства ПВО за день сбили 141 дрон ВСУ над регионами России

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Средства ПВО в период с 07:00 до 20:00 22 июня перехватили и уничтожили 141 украинский дрон над регионами России, сообщила пресс-служба Минобороны РФ.

По информации ведомства, БПЛА противника самолетного типа нейтрализовали над территориями Белгородской, Брянской, Курской, Калужской, Смоленской, Тульской, Орловской областей, Московского региона, Краснодарского края, Крыма, а также над акваториями Черного и Азовского морей.

ВСУ в этот день в том числе атаковали Воронеж. В результате погибли пять человек, еще десятки мирных жителей обратились за медицинской помощью.

Кроме того, повреждения получили промышленное предприятие в левобережной части города, многоквартирные и частные дома, а также автомобили.

Для ликвидации последствий ударов в пределах ряда улиц Железнодорожного района введен режим ЧС. Следственный комитет России возбудил уголовное дело о теракте.