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Происшествия

Около 100 домов пострадали во время смерча в Кушве

Фото: MAX/МЧС Свердловской области

Почти 100 домов получили повреждения в результате смерча, обрушившегося на Кушву в Свердловской области. Об этом сообщила пресс-служба департамента информационной политики региона.

По данным городской администрации, стихия затронула 97 строений. Оценка ущерба будет продолжена с наступлением рассвета.

Смерч прошел в Свердловской области в понедельник, 22 июня. Из-за порывистого ветра в Кушве произошло было нарушено электроснабжение. Проблема затронула свыше 4 тысяч частных домов. Также в результате происшествия за медицинской помощью обратились 6 человек.

В городе был введен режим повышенной готовности. На местах работают экстренные и коммунальные службы.

Смерч прошел в Свердловской области

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