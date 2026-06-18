Эксперт Аверьянов: Россия острее других стран ощутит подорожание техники Apple

Apple планирует повысить цены на свою продукцию из-за роста стоимости компонентов. Кроме того, вся электроника в России может подорожать на 40–50% уже в этом году, считает ряд экспертов. Стоит ли закупаться техникой заранее, разбиралась Москва 24.

Вынужденное подорожание

Фото: Getty Images/Justin Sullivan

Генеральный директор Apple Тим Кук сообщил в интервью The Wall Street Journal, что компания вынуждена пойти на повышение цен на свою продукцию из-за резкого подорожания накопительных чипов и DRAM – динамической памяти с произвольным доступом. Она используется в том числе в серверах для искусственного интеллекта.





Тим Кук генеральный директор Apple К сожалению, повышение цен неизбежно. Мы делаем все возможное, чтобы смягчить огромный рост расходов, который на нас свалился, и пытаемся защитить наших клиентов от этого повышения, но ситуация стала неустойчивой.

При этом в компании не уточнили, какие именно устройства подорожают и когда это произойдет.

На этом фоне российские эксперты рекомендуют не откладывать покупку техники, поскольку цены могут значительно вырасти уже к концу года. Основатель и ведущий аналитик компании Mobile Research Group Эльдар Муртазин в интервью телеканалу Москва 24 отметил, что причин для этого множество, включая рост стоимости комплектующих.

"Электроника в этом году подорожает минимум на 40% в любой валюте: доллары, евро, юани – не суть важно, соответственно, и в рублях тоже. И здесь до конца года мы увидим рост цены на 40–50%", – спрогнозировал эксперт.

Кроме того, одним из факторов удорожания станет технологический сбор – новый платеж, введение которого правительство по просьбе бизнеса перенесло на 1 декабря. Минпромторг уже утвердил его размеры: за каждый ввозимый ноутбук – 500 рублей, за смартфон – 250, за домашний телефон с беспроводной трубкой – 100. В дальнейшем перечень товаров планируется расширять. Однако, как предупреждают аналитики, конечный рост цен для покупателя окажется выше: бизнес заложит сбор в стоимость, а сверху добавятся торговые наценки и налоги.

Никому не выгодно?

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

На фоне слов Тима Кука независимый эксперт FMCG рынка Александр Анфиногенов напомнил, что за всю историю существования Apple не наблюдалось случаев, когда обновленная версия продукта стоила дешевле предыдущей.

"В принципе, есть два хороших периода для приобретения техники: летом, в период отпусков, когда продавцы стараются заинтересовать покупателя ценами, и после Нового года, когда тоже бывает провал по стоимости. Это хорошие периоды для покупки любой техники, в том числе Apple", – посоветовал эксперт.

При этом Анфиногенов уверен, что, несмотря на параллельный импорт, предпосылок для значительного подорожания устройств, например на 30–40% от текущей стоимости, нет.





Александр Анфиногенов независимый эксперт FMCG рынка Это ослабит продажи, что никому не выгодно, в первую очередь самой компании. Российский рынок, может быть, и не самый большой для Apple, но он уже есть и устойчивый. Просто так лишиться его они не захотят, поэтому будут вестись поиски вариантов, как сделать цену максимально оптимальной и не снижать доходность.

Эксперт пояснил, что сильное увеличение стоимости повлечет за собой резкое падение спроса. Как итог, компании потеряют значительную часть прибыли, поэтому подобные прогнозы выглядят нереалистично.

Кроме того, с момента введения санкций в отношении России появилось много альтернатив поставщиков, например Китай и Турция, откуда идут поставки не только гаджетов, но и бытовой техники.

"Что касается введения техсбора в РФ зимой 2026 года, он нужен не для того, чтобы увеличить цены, а чтобы упорядочить процесс, понимать, что мы покупаем, как и что с этим делаем дальше. Это дисциплинирует всю цепочку поставки – от производителя до покупателя, включая последующий сервис", – добавил Анфиногенов.

Поэтому, когда техсбор введут, это будет не так заметно, как пытаются представить, уверен эксперт. При самом пессимистичном сценарии цены повысятся до 15%, считает специалист.

В то же время IT-эксперт Антон Аверьянов в разговоре с Москвой 24 назвал рост цен на технику Apple вполне ожидаемым на фоне сразу нескольких глобальных факторов. Например, в последние годы рынок электроники столкнулся с ростом стоимости компонентов, логистики, разработки и производства. Дополнительное влияние оказывает стремительное развитие искусственного интеллекта.

"Крупнейшие мировые производители полупроводников все активнее перераспределяют производственные мощности в пользу высокопроизводительных чипов для дата-центров и ИИ-систем. Это повышает конкуренцию за ресурсы и влияет на стоимость выпуска потребительской электроники", – сказал он.

Кроме того, Apple долгое время удавалось удерживать цены на многие устройства относительно стабильными, несмотря на мировую инфляцию и рост затрат.

"Однако современные смартфоны, ноутбуки и планшеты становятся все более сложными устройствами, требующими значительных инвестиций в разработку собственных процессоров, программного обеспечения и новых технологий. В определенный момент рост себестоимости неизбежно начинает отражаться на конечной цене продукции", – добавил эксперт.

По его мнению, для российского рынка влияние может оказаться даже более заметным, чем для многих других стран.





Антон Аверьянов IT-эксперт Стоимость техники Apple в России сегодня зависит не только от официальной мировой цены, но и от курса рубля, логистических цепочек, условий параллельного импорта и доступности поставщиков. Если мировые цены вырастут, этот эффект практически неизбежно будет перенесен и на российский рынок.

При этом ожидать резкого падения популярности Apple в России пока не стоит, уверен Аверьянов. За многие годы компания сформировала устойчивую экосистему устройств и лояльную аудиторию, для которой важны не только технические характеристики, но и привычная среда использования, совместимость устройств и программное обеспечение, добавил он.

Эксперт уточнил, что скорее можно будет ожидать смещения спроса в сторону более длительного использования уже приобретенной техники и роста интереса к рынку устройств предыдущих поколений.

"Что касается вопроса о покупке прямо сейчас, многое зависит от конкретной модели. Если речь идет об устройствах текущего поколения, то традиционно осенью Apple представляет новые продукты, после чего происходит перераспределение цен по всей линейке. Для покупателей, рассматривающих модели прошлых лет, текущий период может оказаться достаточно комфортным с точки зрения соотношения цены и возможностей устройства", – пояснил Аверьянов.

В то же время рассчитывать на существенное снижение цен в ближайшей перспективе при сохранении текущих рыночных тенденций достаточно сложно, добавил он.

В более широком смысле подорожание может затронуть не только Apple. Рост стоимости компонентов, развитие ИИ-инфраструктуры, инфляционные процессы и усложнение производственных цепочек оказывают влияние на всю мировую отрасль электроники. Поэтому в ближайшие годы потребительская техника в целом вряд ли вернется к ценовым условиям, которые были характерны для рынка несколько лет назад, заключил эксперт.