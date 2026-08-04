В Санкт-Петербурге таможенники пресекли контрабанду самоцветов на 3,4 млн рублей

Фото: МАХ/"ФТС России"

Таможенники петербургского аэропорта Пулково пресекли контрабанду 40 полудрагоценных камней на сумму более 3,4 миллиона рублей. Об этом сообщил "360" со ссылкой на пресс-службу ФТС.

Сотрудники таможни обратили внимание на две международные посылки. В сопроводительных письмах было указано, что в них содержались канцелярские товары и личные вещи. Однако в тетрадях, где были вырезаны тайники, нашли самоцветы.

По данным ФТС, россиянин пытался переправить в РФ полудрагоценные камни из Шри-Ланки. Когда он прилетел в Россию, его остановили в "зеленом" коридоре. Там у него обнаружили еще 22 камня.

В результате были возбуждены два уголовных дела по части 1 статье 226.1 УК РФ ("Контрабанда стратегически важных ресурсов"). Мужчине может грозить наказание вплоть до лишения свободы на срок до 5 лет.

Ранее в Пулково задержали прилетевшего из Дубая россиянина с незадекларированными ювелирными изделиями на сумму более 6 миллионов рублей. Уточнялось, что в его багаже обнаружили браслет и пару серег Van Cleef&Arpels, а также кольцо Bulgari. Все изделия были выполнены из сплава золота 750-й пробы.