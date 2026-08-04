Внебиржевой курс доллара впервые с 1 апреля превысил 81 рубль

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Расчетный курс доллара, который служит ориентиром для внебиржевого рынка, поднялся выше 81 рубля впервые с 1 апреля. Об этом свидетельствуют данные торгов.

К 12:42 по московскому времени курс увеличивался на 32 копейки относительно предыдущего закрытия и составлял 80,99 рубля. Минутами ранее он поднимался до 81,02 рубля.

Ранее сообщалось, что в начале июля американские фондовые индексы продемонстрировали уверенный рост. Промышленный индекс Dow Jones впервые в истории преодолел отметку в 53 тысячи пунктов, установившись на отметке в 53 052,7.

В то же время индекс высокотехнологичных компаний Nasdaq Composite вырос на 0,94% и составил 26 075,91 пункта, а индекс широкого рынка S&P 500 увеличился на 0,45%, до 7 516,85 пункта.