Служебная собака обнаружила мармелад с каннабисом у пассажира в Шереметьево

Фото: МАХ/"ФТС России"

В аэропорту Шереметьево служебная собака по кличке Брауни помогла таможенникам найти у пассажира из Катара мармелад, содержащий наркотическое средство. Об этом сообщили в пресс-службе Федеральной таможенной службы (ФТС).

Инцидент произошел, когда 50-летний иностранец, прибывший рейсом из Дохи, следовал через "зеленый" коридор. Собака проявила интерес к его чемодану. При досмотре среди личных вещей пассажира обнаружили банку с надписью Peach Bellini, в которой находился желтый мармелад весом 22 грамма.

Экспертиза показала, что в составе сладости содержится каннабис – наркотическое вещество, оборот которого в России запрещен. В отношении иностранца возбудили уголовное дело по статье 229.1 УК РФ ("Контрабанда наркотических средств в значительном размере"). Суд приговорил его к 2,5 года лишения свободы и штрафу в размере 30 тысяч рублей.

Ранее в аэропорту Домодедово таможенники пресекли контрабанду наркотических средств из Дубая. Несколько видов запрещенных веществ обнаружили у 45-летнего иностранца. В своем блокноте он вез бумагу, пропитанную наркотическим средством. В чемодане также найдены электронное устройство для курения и флаконы с жидкостями.

